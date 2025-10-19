HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan'dan, MİT devreye girdi

Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda Gazze'de ateşkes umutları derken Pakistan ve Afganistan arasında patlak veren çalışmaları tüm dünyayı tedirgin etmişti. Akıllara üçüncü dünya savaşını da getiren çatışmalar kızışırken MİT devreye girdi ve ateşkes sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat verdiği öğrenilirken ateşkes sürecinde gözler şimdi İstanbul'a çevrildi.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan'dan, MİT devreye girdi

Pakistan'ın terör örgütü olarak sınıflandırdığı Pakistan Talibanı (TTB), Afganistan'la çatışmaların patlak vermesine neden oldu. 9 Ekim'de Pakistan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırı düzenlemesiyle çıkan sıcak çatışmalar, Türkiye'nin devreye girmesiyle son buldu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, MİT DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan dan, MİT devreye girdi 1

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

MİT BAŞKANI KALIN DA GÖRÜŞMEDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı Kalın'ın da katıldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan dan, MİT devreye girdi 2

Afganistan ve Pakistan'da üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanları ile savunma bakanları toplantıda hazır bulundu.

Ateşkes için yapılan görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturdu.

Geç saatlere kadar süren müzakereler boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ülke liderleri, gelişmelerden anlık bilgilendirildi.

ATEŞKESİN DETAYLARI İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Ateşkesin sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir şekilde devam etmesini teminen gelecek günlerde takip toplantıları yapılacak.

14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki terör, göç ve sınır güvenliği gibi sorunların kalıcı çözümü için uzun vadeli adımlar üzerinde durulacak.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan dan, MİT devreye girdi 3

İSTANBUL'DA ÜÇLÜ TEMAS GERÇEKLEŞMİŞTİ

11 Ekim'de de ayrıca Türkiye, Pakistan ve Katar'ın istihbarat servisleri başkanları arasında İstanbul'da üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş, yapılan görüşmeye eş zamanlı olarak Afganistan ile de temas kurulmuştu.

NE OLMUŞTU?

İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan dan, MİT devreye girdi 4

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan dan, MİT devreye girdi 5

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan dan, MİT devreye girdi 6

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

Ateşkes Türkiye devreye girince gelmiş! Pakistan-Afganistan savaşı başlamadan böyle bitti: Talimat Erdoğan dan, MİT devreye girdi 7

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den kritik uyarı: 22 il sağanak yağışın etkisinde! Sel ve su baskını tehlikesiMeteoroloji'den kritik uyarı: 22 il sağanak yağışın etkisinde! Sel ve su baskını tehlikesi
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı

Anahtar Kelimeler:
Afganistan Katar Pakistan Recep Tayyip Erdoğan MİT çatışma ateşkes savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.