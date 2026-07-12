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Ateşle oynadı, faturası ağır oldu!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üst kattaki evin balkonunda tutuşan bezin aşağıya atılması sonucu çıkan yangın mobilya döşeme atölyesini küle çevirdi.

Ateşle oynadı, faturası ağır oldu!

Olayın başlangıç anları güvenlik kamerasına yansırken yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile üst katlara sıçramadan söndürülürken atölye içerisinde bulunan işyeri çalışanının camın patlamasıyla uyanarak itfaiyeye haber verdiği ve muhtemel faciadan dönüldüğü öğrenildi.
Yangın, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6521-6527 sokak kesişiminde 10 Temmuz tarihinde meydana geldi. İşyerinin dış kısmında başlayan ve patlamasıyla işyerinde bulunan çalışan gürültüye uyanarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çalışanın haber vermesi ile işyerinin yakınında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin kısa sürede adrese gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, işyerinin önünde bulunan mobilyaların yanı sıra park halindeki motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve alevlerin iş yerinin içerisinde bulunan sünger ve benzeri yanıcı maddelere ulaşmaması muhtemel bir facianın önüne geçilmesini sağladı.

Ateşle oynadı, faturası ağır oldu! 1

BALKONDA TUTUŞAN VE AŞAĞI ATILAN BEZ PARÇASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yangının ardından yapılan incelemelerde olayın üst kattaki balkonda oynayan bir çocuğun tutuşturduğu bezi korkup aşağı atmasından kaynaklandığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde balkonda bir anda parlama yaşanması, yanan cismin aşağıya atılması anları kayda girdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken dairede yaşayan çocuğun babası hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

Ateşle oynadı, faturası ağır oldu! 2

Ateşle oynadı, faturası ağır oldu! 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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