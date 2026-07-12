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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar emiri için taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar emiri için taziye mesajı!
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında haberi üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Katar emiri için taziye mesajı! 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde;

Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Başta değerli kardeşim Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emîr'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Recep Tayyip Erdoğan
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