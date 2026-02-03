HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı

Çanakkale’de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 75’e ulaştı.

Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı

Çanakkale’de 2025 yılında yaz aylarının kurak geçmesi, kış aylarının ise yeterli yağışı alamaması sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 1 aydır devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı, son yağmur ve kar yağışıyla birlikte yüzde 75’e yükseldi.
Öte yandan, Çanakkale’de bulunan diğer barajlardaki su seviye Ayvacık Barajı yüzde 81, Bakacak Barajı yüzde 34, Bayramdere Barajı yüzde 49, Zeytinliköy Barajı yüzde 71, Taşoluk Barajı yüzde 20, Tayfur Barajı yüzde 22 ve Umurbey Barajı yüzde 76 olarak ölçüldü.

Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı 1

Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı 2

Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı 3

Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı 4

Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aracın çarptığı yaya yola savruldu: Kaza anı kameradaAracın çarptığı yaya yola savruldu: Kaza anı kamerada
FETÖ hükümlüsü Nevşehir’de yakalandıFETÖ hükümlüsü Nevşehir’de yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.