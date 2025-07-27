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Atina yakınlarındaki Krioneri'de çıkan yangında birçok ev hasar gördü

Çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'ne bağlı Krioneri ilçesinde dün çıkan yangında birçok ev zarar gördü.

Atina yakınlarındaki Krioneri'de çıkan yangında birçok ev hasar gördü

Yerleşim alanlarına da sıçrayan alevler nedeniyle bazı evlerde ciddi hasar meydana geldi. Bölge sakinleri, yetkililerin yetersiz önlem aldığını savundu.

Yangına müdahale için hava araçları ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler, saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Yangının çıktığı bölgedeki evinin son anda kurtarıldığını belirten Kostas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evim yanmadı ama çok yaklaştı. Bazı komşularımın evleri zarar gördü. Krioneri Belediyesine ait bir itfaiye aracının bulunmaması büyük bir eksiklik. En azından itfaiye teşkilatına ait araçlar gelene kadar belediyeye ait bir aracın müdahaleye başlaması mümkün olabilirdi." diye konuştu.

Yangının her yıl benzer şekilde otluk alanlarda başladığını dile getiren Kostas, belediyenin kalıcı önlem alması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Çuha Adası ile Mora Yarımadası'nda bulunan Messinia Bölgesi'ndeki yangınlar ise devam ediyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Atina Yunanistan
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