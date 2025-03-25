HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Atlar ayakta uyur mu, nasıl ve neden uyur?

Atlar ayakta uyur mu, nasıl ve neden uyur?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.03.2025 19:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde hem nitelikleri hem de yetenekleri açısından birbirinden farklı olan çok sayıda hayvan türü mevcuttur. Bu hayvan türlerinden biri insanlar için en sadık hayvanlar arasında sayılan atlardır. Atgiller familyasına mensup olan atlar, memeli ve toynaklı olmasının yanı sıra otobur olarak da bilinmektedir. Atların pek çok dikkat çekici özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerinden biri uyku esnasında ayakta kalmalarıdır. Peki, atlar ayakta uyur mu, nasıl ve neden uyur?

Atlar ayakta uyur mu, nasıl ve neden uyur?

İçindekiler

  • Atlar ayakta uyur mu?
  • Atlar ayakta nasıl uyur?
  • Atlar ayakta neden uyur?

Atlar günümüzde binek hayvanı olarak kullanılmaktadır. Dünya üzerinde çeşitli bölgelerde hayatlarını sürdüren birçok farklı at ırkı bulunmaktadır. Atların dişileri kısrak olarak isimlendirilirken erkekleri ise beygir olarak isimlendirilmektedir. Asil görünümleriyle öne çıkan atların bilinmeyen birçok farklı özelliği de vardır. Bu özelliklerinden biri uykuya geçtiklerinde ayakta uyuyabilme özelliğidir. Tam da bu noktada insanların aklına “atlar yatarak da uyurlar mı?” sorusu takılabilmektedir.

Atlar ayakta uyur mu?

Sadık oluşları ve sevimli halleri ile dikkat çeken atların en dikkat çeken özelliği ayaktayken uyuyabilmeleridir. Günümüzde at ırkları arasında en bilineni Arap atlarıdır. Bu atların yanı sıra Morgan atları, Firesian atları, Clydesdale atları gibi birçok farklı at ırkı olmakla beraber her at ırkının kendine özgü nitelikleri mevcuttur.

Atlar genel olarak 50 sene kadar yaşayabilme özelliğine sahiptir. Dişi atlar gebe kaldıklarında bu süreç 11 ay kadar sürmektedir. Ayrıca dişi atlar bir sene içerisinde yalnızca bir kereye mahsus doğum yapabilmekte ve doğumda doğan yavru atlar anında ayaklanabilmektedir. Yeni doğmuş bir bebek uzun bir süre yürüyemezken atlarda durum epey farklı ve dikkat çekici olmaktadır. Atların kas yapısı çok dayanıklı olmakla birlikte boyun kısımları ise oldukça güçlüdür. Bir yerden bir yere gitmek için de sıklıkla kullanılan atlar, ayrıca at yarışlarında da karşımıza çıkmaktadır.

Kuyruk kısımları püskül şeklinde olan atların en ilginç özelliği ise uyuma şekilleridir. Atlar ayakta uyuyabilen bir hayvan türü olduğundan bu değişik yetenekleri oldukça dikkat çekicidir.

Atlar ayakta nasıl uyur?

Atların yaradılışlarından kaynaklı ayakta uyuyabilme kabiliyetleri vardır. Atların bu yeteneğinin yanı sıra istediklerinde yatarak uyuyabilme yönleri de bulunmaktadır. Atların bacak kasları oldukça sağlam ve kuvvetli bir kas yapısına sahip olduğundan bu özellikleri sayesinde uyku esnasında ayakta rahat bir şekilde kalabilmektedirler. Atların bacak kaslarının yanı sıra tendonları ile bağları da ayakta uyumalarına yardımcı olmaktadır. Güçlü bacak kaslarını kullanarak diz kısımlarını kolayca kilitlemekte ve bu kilitleme hareketinden kaynaklı düşme tehlikesi yaşamadan ayakta uyuyabilmektedirler. Atlar bu sıra dışı yetenekleri sayesinde bacakları üzerinde kolayca durabilmektedir.

Birçok bilim insanı atların ayakta uyumasının yanı sıra yatarak uyumaları gerektiğini de söylemektedir. Yatarak uyumak tüm vücudun dinlenmesi demek olduğundan bilim insanları atların bu uyku pozisyonuna da gereksinim duyduklarını açıklamıştır.

Atlar ayakta neden uyur?

Atların sıra dışı olarak adlandırılan niteliklerinden biri uyku haline geçerken ayakta uyuyabilme nitelikleridir. Atların bu özelliği birçok kişi için oldukça ilgi çekicidir. Atlar ayakta uyuma pozisyonuna geçtikleri sırada üç bacakları üzerinde durabilmekte ve diğer bacaklarını dinlendirebilmektedir. Belli bir süre sonra üç bacaktan biri yorulursa o bacağı dinlendirilen bacakla değiştirmekte ve yine ayakta uykuya devam etmektedir.

Genel olarak canlıların dinlenebilmeleri için REM uykusu denilen ve derin uyku evresi olarak da bilinen evreye geçmeleri önemlidir. Atlar ayakta uyudukları süreçte bu uyku evresine geçiş yapmamaktadır. Atların ayakta uyumasının altında yatan neden ise kendilerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumalarıdır. Atlar yatarak uyuyabilmelerine rağmen bunu tercih etmemektedir. Bir at yatarak uyuduğunda olası bir tehlike esnasında seri bir biçimde ayağa kalkıp kaçamayabilmektedir. Ayakta uyuduklarında ise derin uyku evresine de geçiş yapmadıkları için risk anında daha hızlı bir şekilde ortamı terk edebilmektedirler. Öte yandan atlar kalabalık şekilde gezerken kısa süreli de olsa yatarak dinlenebilmektedir.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldüHatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
Torununu öldüren dedeye müebbet hapis cezasıTorununu öldüren dedeye müebbet hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
At uyku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

Silivri'de oğlunu ziyaret edip isyan etti: "Dayanamıyorum"

Silivri'de oğlunu ziyaret edip isyan etti: "Dayanamıyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.