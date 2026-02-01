HABER

Atlas Çağlayan’ın ailesine skandal mesajlar! 19 yaşındaki genç tutuklandı

Atlas Çağlayan cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Daha sonra Çağlayan'ın ailesine tehditler yağması infial uyandırırken, tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla Diyarbakır’da gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 14 Ocak 2026 tarihinde Güngören ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik olarak ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderildiği ve ailenin ikamet adresine asılsız ihbarlarda bulunulduğu tespit edildi.

Bu kapsamda tehdit mesajlarını gönderen ve asılsız ihbarlarda bulunan şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.K. (19) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
