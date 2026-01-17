Atlas'ın acılı annesine tehdit mesajları attılar! Başsavcılık harekete geçti

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmiş, iddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (16) yaralamış, ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına almış, işlemlerinin ardından ise Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti. Zanlı, çıkarıldığı Hakimlikçe, tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

ATLAS'IN ANNESİ: "BUNU YAPAN 15 YAŞINDA BİR ÇOCUK"

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan ise olay günü oğlunun ilçede her zaman gittiği kafeye gittiğini anlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun 15 yaşında olduğunu anlatan acılı anne, "15 yaşında bir çocuk bıçakla saldırabiliyor. Bugün benim oğluma yapıldı, yarın başka Atlaslara da yapılmasın." dedi.

TEHDİT MESAJLARINA SORUŞTURMA

Çağlayan, tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” açıklamasında bulundu.



Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır