İlk ATM makinelerinin tasarımcısının Osmanlı İmparatorluğu’nda doğmuş olduğu bilinen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına sahip olan Luther Simciyan olduğu kabul edilmektedir. 1930’lu yıllarda Amerika’da çok talep görmediği ve yaygınlaşmadığı için bir süre sonra ATM makinelerinin kullanımı kaldırılmıştır. Günümüzde ise etkin olarak ve birçok işlem yapabilmek için kullanılmaya devam etmektedir.

Güvenli bir nakit para çekme aracı olarak kabul edilen ATM cihazları şehirlerin birçok alanında kolaylıkla entegre edilerek kullanılabilen cihazlardır. Ortak ATM’ler de vardır ve bu tür ATM’lerden farklı bankalara ait hesaplara da ulaşım sağlanabilmektedir.

Yazılımsal ve donanımsal olmasının yanı sıra iletişim sistemlerinin de dahil olduğu bir kombinasyon ile çalışan ATM’ler bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlar ve hız kazandırır.

ATM tuşları neden metaldir?

ATM cihazlarından para yatırma, para çekme, fatura ödemeleri, EFT, borç ödeme, kira ödeme, yatırım işlemleri, döviz alma ya da satma, bakiye sorgulama, hesap güncelleme, şifre değiştirme ya da oluşturma, farklı hesaplara ya da hesaptan hesaba havale yapma gibi birçok farklı işlem yapılabilmektedir. Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan ATM cihazlar sayesinde kullanıcılar bankacılık işlemlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler.

Çalışma prensibine göre ATM’lerde verilerin alınmasını sağlayan üniteler giriş üniteleridir. Verilerin gösterilmesini sağlayan üniteler ise çıkış üniteleridir. Giriş üniteleri kart okuyucu ve klavye tuş takımı olmak üzere iki tiptir. Kart okuyucular kartın üzerinde yer alan özel kişisel hesap bilgilerini okumayı sağlar. Kredi kartlarında kartın çipi kart okuyucusu ile bağlantı kurulabilmesi için kullanılır. ATM kartlarında kartın arka tarafında manyetik bir şerit bulunur ve bu bağlantıyı sağlar.

Klavyeler yani ATM üzerinde yer alan tuş takımları üzerinden kişiler bilgilerini şifrelerini girerek işlem yaparlar. Örnek olarak para çekme para yatırma ya da fatura ödeme gibi işlemlerde menüden ekran aracılığı ile seçim yapılırken ödenecek olan ya da yatırılacak olan para miktarı tuş takımı kullanılarak yazılır. ATM klavyeleri üzerinden yalnızca numerik değerler girilebilmektedir.

ATM üzerinde yer alan tuş takımları daima metal olur. Bunu dışında tuş takımı üzerinde yer alan kırmızı tuş çoğu kişi bilmese de önemli bir işleve sahiptir. İptal işlemi gören bu tuş kişilerin gizli bilgilerinin ve hesaplarının güvenliğini sağlamak için oluşturulmuştur.

Bankamatik olarak da isimlendirilen ATM cihazlarında kartsız işlem de yapılabilmektedir. Ancak tüm ATM cihazlarında standart bazı özellikler bulunmaktadır. Bu standart özelliklerden biri de tuş takımlarının metal malzemeden oluşmasıdır. ATM tuşlarında metal malzeme kullanılmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır.

Bankası, bulunduğu yeri ne olursa olsun tüm bankamatikler ya da ATM cihazları klavyeye sahiptir. Tuş takımı olarak da adlandırılan bu klavyelerin hepsi daima metal malzemeden üretilmektedir. Tuş takımlarında metal kullanılmasının başat nedeninin güvenlik ve dayanıklılık olduğu bilinmektedir. Genel olarak bankaların dış kısmında yer alan banka şubesi olmasa bile birçok köşede ya da yol üzerinde yer alabilen ATM cihazları dış etkenlere maruz kalabileceğinden metal malzeme bu cihazları daha korunaklı ve daha sağlam yapar.

Metal otomat tuş takımları tüm ATM cihazlarında kullanılmaktadır. Bazı bankalar bu tuş takımlarını alttan arkadan aydınlatmalı olarak da kullanabilmektedir. Ancak tuş takımının malzemesi genelde daima metalden olur.