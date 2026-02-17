Atmacacılık geleneğine yasal düzenleme gündemde

Rize ve Artvin’deki geleneksel atmacacılığın yasaklanması tartışmaları üzerine hazırlanan kanun teklifi ile faaliyetin yasaklanması yerine denetimli ve yasal çerçevede sürdürülmesini amaçlıyor.

Rize ve Artvin’de uzun yıllardır sürdürülen geleneksel atmacacılık faaliyetlerine ilişkin tartışmalar TBMM gündemine taşındı. Doğa koruma gerekçesiyle gündeme gelen yasaklanma çağrılarına karşı çıkan atmacacılar, uygulamanın kültürel miras niteliği taşıdığını belirterek düzenleme talebinde bulunmuştu.

"GELENEKSEL AVCILIK"

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in desteklediği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Düzenleme kapsamında kanun metnine "geleneksel avcılık" ifadesinin açık şekilde eklenmesi planlanırken, bu faaliyetlerin usul ve esaslarının ilgili Genel Müdürlük tarafından belirlenmesi amaçlanıyor.

Teklifte, özellikle Rize ve Artvin’de yaygın olarak sürdürülen atmacacılık faaliyetlerinin tamamen yasaklanması yerine; bölge, tür, kota ve süre sınırlamalarıyla denetimli bir sistem kurulması hedefleniyor. Böylece hem kültürel mirasın korunması hem de yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Atmacacılar ve ilgili dernekler, bilimsel esaslara dayalı ve kontrol mekanizmaları bulunan bir düzenlemenin hem doğa koruma hem de geleneksel yaşam pratikleri açısından denge sağlayacağını savunuyor. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır