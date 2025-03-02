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Av sezonu kapandı

02.03.2025 12:50
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Yaban hayvanlarının üreme dönemine girilmesi ile birlikte 2 Mart 2025 tarihi itibarı ile av sezonu kapandı.

Av sezonu kapandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Bursa Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 2024-2025 av dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararıyla ülke genelinde 2 Mart itibarı ile kapandığını duyurdu. Ayrıca yetkililer, yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerine girdiği bu zaman içerisinde, yaban hayvanlarının yaşama ortamlarında daha hassas hareket edilmesi, yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması, görüldüğü ortamda olduğu gibi bırakılması, tabi dengenin korunması konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyorlar.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
av sezonu hayvan
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