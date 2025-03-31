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  4. Avcılar'da 2 kez kayalıkların arasından kurtarılan yunus cansız halde bulundu

Avcılar'da 2 kez kayalıkların arasından kurtarılan yunus cansız halde bulundu

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 15:29
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Avcılar açıklarında su üstünde duran ve bir süre sonra kıyıya gelerek kayalıklara sıkışan yunus, sahildekiler tarafından kurtarıldı. Denizden çıkarıldıktan sonra Avcılar açıklarına bırakılan yunus cansız halde bulundu.

Avcılar'da 2 kez kayalıkların arasından kurtarılan yunus cansız halde bulundu

Ambarlı Sahili'nde geçtiğimiz hafta, kıyıya yakın bölgede duran ve kıyıdan uzaklaşmayan bir yunus olduğunu fark etti. Denizin kıyıya yakın bölümlerinde yaşadığı öğrenilen yunus bir süre sonra kıyıya vurarak kayalıklara sıkıştı. Durumu fark ederek yunusu kurtarmak isteyenler sudan çıkardıkları balığı uzaklara atsa da yunus tekrar kıyıya geldi. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen balıkçının kucaklayarak teknesine aldığı yunus, Avcılar açıklarına bırakıldı.

ERTESİ GÜN CANSIZ BULUNMUŞ

Avcılar açıklarına bırakılan yunus, bir gün sonra Avcılar'daki deniz iskelesinin hemen yanında cansız halde bulundu. Yunus, bir tekne ile kıyıdan uzaklaştırılarak ilgili birime teslim edildi.

Kıyıya vuran yunusu kurtaran Enes Bacaksız, "Kayalara sıkışmıştı. Kurtarmak için aşağı indiğimizde yara almıştı. Gemi pervaneleri veya balıklardan ısırma gibi kesikleri vardı. Önce çıkarttım, denizin yoğun olan bölgesine bıraktım. Tekrardan kendini kayaların arasına sıkıştırınca balıkçılar da yardımcı istedik. Tekrardan çıkartıp uzak bölgedeki bir yere bıraktık. Yardım istediğimiz balıkçı aldı götürdü, denizin daha yoğun olan bölgesine kayalık olmayan bölgelere bıraktık" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Yunus
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