HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Avcılar’da ev ve araçlara saldırdı: 20 suç kaydı ortaya çıktı!

Avcılar'da bir şüpheli, park halindeki araçlara zarar vererek mahalleliyi rahatsız etti. Mahalleli, şüpheliyi yakaladı ve polise teslim etti.

Olay, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde gerçekleşti. Şüpheli, eline süpürge sopası alarak sokakta yürüdü.

Bu kişi, dairelerin kapı ve pencerelerine vurdu. Daha sonra sokaktaki bazı araçlara tekme attı. Camları kırarak mahalleliyi rahatsız etti.

Gece saatlerinde yaşanan bu olay, vatandaşları uyandırdı. Şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Yere yatırılan kişi, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

"UYANDIM, BİR BAKTIM ADAM ARABAMA VURUYOR"

Fatih Güler, yaşanan durumu anlattı. Güler, aracı zarar görenler arasında yer alıyordu. Dışarı çıktığını, gürültüler duyduğunu söyledi.

“Uyandım, bir baktım adam arabama vuruyor. Taş attı, camı kırdı.” dedi. Güler, şüpheliyi takip etti. Aşağıda, ileride yakalayarak polisi aradıklarını belirtti.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüphelinin 20 tane suç kaydı olduğu öğrenildi. Başka evlere de saldırdığı bilgisi vardı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.