Avcılar’da ev ve araçlara saldırdı: 20 suç kaydı ortaya çıktı!

Olay, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde gerçekleşti. Şüpheli, eline süpürge sopası alarak sokakta yürüdü.

Bu kişi, dairelerin kapı ve pencerelerine vurdu. Daha sonra sokaktaki bazı araçlara tekme attı. Camları kırarak mahalleliyi rahatsız etti.

Gece saatlerinde yaşanan bu olay, vatandaşları uyandırdı. Şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Yere yatırılan kişi, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

"UYANDIM, BİR BAKTIM ADAM ARABAMA VURUYOR"

Fatih Güler, yaşanan durumu anlattı. Güler, aracı zarar görenler arasında yer alıyordu. Dışarı çıktığını, gürültüler duyduğunu söyledi.

“Uyandım, bir baktım adam arabama vuruyor. Taş attı, camı kırdı.” dedi. Güler, şüpheliyi takip etti. Aşağıda, ileride yakalayarak polisi aradıklarını belirtti.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüphelinin 20 tane suç kaydı olduğu öğrenildi. Başka evlere de saldırdığı bilgisi vardı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır