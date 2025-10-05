HABER

Avcılar'da hareketli saatler! Kadını darbetti: Çevredekiler müdahale edince...

Avcılar'da tartıştığı kadını darbeden kişi, çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçmak zorunda kaldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi ile yanındaki kadın bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi kadına saldırarak darbetti. Kadının bağırışları üzerine çevredekiler kavgaya müdahale etti. Çevredekilerin darbetmeye çalıştığı kişi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Avcılar da hareketli saatler! Kadını darbetti: Çevredekiler müdahale edince... 1

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredekilerin kavgaya müdahale ettikten sonra, yabancı uyruklu kişiyi darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu kişinin kadını darbetmesinin ardından yaşananlar yer aldı.

Avcılar da hareketli saatler! Kadını darbetti: Çevredekiler müdahale edince... 2

Avcılar da hareketli saatler! Kadını darbetti: Çevredekiler müdahale edince... 3

Avcılar
