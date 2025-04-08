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Avcılar’da korkutan olay: Yer altı kabloları yandı, caddeyi duman kapladı

Avcılar’da yer altı kablolarında patlamaların yaşandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Avcılar’da korkutan olay: Yer altı kabloları yandı, caddeyi duman kapladı

Caddeyi yoğun duman kaplarken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yoğun dumanın etkili olduğu caddede elektrik dağıtım şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

ÇEVRE SAKİNLERİ İHBARDA BULUNDU

Firuzköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Ardından siyah duman yükseldi. Çevrede korkuya neden olan ve dakikalarca etkisini sürdüren dumanı gören çevre sakinleri ihbarda bulunduu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen elektrik şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Avcılar kablo
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