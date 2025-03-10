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  4. Avcılar'da otomobil alev aldı, sürücüsü müdahale etti ama… Kontrolden çıkıp araçlara çarptı

Avcılar'da otomobil alev aldı, sürücüsü müdahale etti ama… Kontrolden çıkıp araçlara çarptı

10.03.2025 13:32
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 13:32
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Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil, bir anda hareket ederek park halindeki 7 araca çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Serap P. yönetimindeki otomobil, Ormanlı caddesi girişinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

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Sürücüsünün aracı durdurarak bagajdaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştığı otomobil, hareket etmeye başlayarak park halinde olan araçlara çarptı.

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"ARABA YANARAK BİRKAÇ ARABAYA ÇARPARAK GELDİ"

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil alev alev yanarak metal yığınına döndü. Yangın nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açılırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayı gören Fikret Perkel, “Araba yanarak birkaç arabaya çarparak geldi" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Avcılar Otomobil araba
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