Avcılar'da taraftarlar birbirine girdi! Polis yolu açık tutmak için büyük çaba harcadı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Avcılar'da Marmara Caddesi ve Havuz Meydanı'nın yanı sıra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mareşal ile Ambarlı Mahallesi'ndeki Nikah Sarayı'nın önü yüzlerce taraftar ile doldu. Araçlarına atlayarak şampiyonluk turu atan taraftarların yolu kapatması üzerine trafik ekiplerinin yanı sıra sivil polisler ve bekçiler büyük çaba harcayarak yolu açık tutmaya çalıştı.

Fatih Sokak'ta modifiye, plakasız araçla yüksek sesle müzik yapılarak yolun kapatılması üzerine Güvenlik Büro ekipleri müdahale ederek aracı buradan çektirdi, kalabalığın Havuz Meydanı'na yönlendirilmesini sağladı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI!

Coşkuya katılan Fenerbahçeli bir küçük taraftar Galatasaraylılar tarafından araya alınarak havaya fırlatıldı. Merkez Ulu Camii yakınında Galatasaray taraftarlarından bir grup arasında kavga çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen iki grup arasındaki kavga, araya girenler tarafından yatıştırıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır