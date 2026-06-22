Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Avcılar Firüzköy Mahallesi Kuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alev alev yanan çatı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır