Avcılar’da köpeğe kötü muamelede bulunan şahıs yakalandı

Avcılar’da, boş bir arazide köpeğe kötü muamelede bulunan şahsın görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde, boş bir arazide N.A. (40) isimli şahıs, tasmalı bir köpeğe kötü muamelede bulundu. Şahsın hayvanı tasmasından tutarak havaya kaldırıp, yerde sürüklediği o anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı. Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahıs, ekiplerce kısa sürede gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

