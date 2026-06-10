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Abdullah Özdemir paylaştı: AK Parti İstanbul’dan gündem olan çıkış! “Bu şehirde yaşamak zorlaşıyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve İstanbul’un 39 ilçesindeki teşkilatların eş zamanlı katılımıyla yürütülen “#İstanbulYönetilemiyor” sosyal medya çalışması gündem oldu. Söz konusu çalışma AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in yaptığı paylaşımla başladı.

Abdullah Özdemir paylaştı: AK Parti İstanbul’dan gündem olan çıkış! “Bu şehirde yaşamak zorlaşıyor”

AK Parti İstanbul, paylaşımla İstanbul’un temel sorunlarını vurgulamak istediklerini ifade ederken İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaya ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu destek verdi.

ABDULLAH ÖZDEMİR: “BU ŞEHİRDE YAŞAMAK ZORLAŞIYOR”

İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, “İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

METRO ARIZALARI VE ASANSÖR SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çalışma kapsamında yapılan paylaşımlarda İstanbul’un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunları, otopark yetersizliği, çevre ve yeşil alanların korunması, mezarlıkların bakım durumu, deprem ve kentsel dönüşüm başlıkları ön plana çıkarıldı.

Abdullah Özdemir paylaştı: AK Parti İstanbul’dan gündem olan çıkış! “Bu şehirde yaşamak zorlaşıyor” 1

Paylaşımlarda özellikle son dönemde sıkça yaşanan metro arızaları, yürüyen merdiven ve asansör sorunları, metrobüs ve İETT kaynaklı aksaklıklar ile İstanbul trafiğinin vatandaşların günlük yaşamına etkilerine dikkat çekildi. Trafikte geçirilen sürenin ailelerden ve sosyal hayattan çalınan zaman olduğu vurgulanırken, şehirdeki ulaşım planlamasının yetersiz kaldığı ifade edildi.

Deprem gerçeğinin İstanbul’un en önemli gündem maddesi olduğuna işaret edilen çalışmada, kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği ve riskli yapı stokunun yeterli hızda yenilenemediği yönündeki eleştiriler dile getirildi.

Çevre ve şehircilik başlığında ise İstanbul’un yeşil dokusunun korunması, ağaçların ve doğal alanların geleceğe taşınması gerektiği vurgulanırken; mezarlıklardaki bakım ve temizlik eksikliklerinin de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde gündeme getirildiği belirtildi.”

Abdullah Özdemir paylaştı: AK Parti İstanbul’dan gündem olan çıkış! “Bu şehirde yaşamak zorlaşıyor” 2

"Haber içindeki görseller AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın söz konusu paylaşımından alınmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Özdemir ak parti
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