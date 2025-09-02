HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Avcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü

İstanbul’un Avcılar ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Avcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi’nde kısa bir süre önce park edilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şehir dışından akrabalarını ziyarete gelen aile, yangını görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dakikalar içinde alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yoldayken araçtan duman geldiğini fark ettiğini belirten Deniz Nur Çelik, ’’Arabanın içinde zaten benzin kokusu vardı. Ben söyledim arkadaşıma ama hiç umursamadı. Hiç durmadan geldik. Koltuğun altından hafif bir duman gelmeye başladı. O duman kayboldu. Buraya geldik park ettik. Valizleri aldık, içeri geçtik, 5 dakika geçmedi camdan baktım araç yanıyor, koşa koşa aşağıya indik" dedi.

Avcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştüCHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü
Bingöl’de orman yangını!Bingöl’de orman yangını!

Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.