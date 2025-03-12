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  4. AVM'de yüksekten düşten lise öğrencisi yaralandı

AVM'de yüksekten düşten lise öğrencisi yaralandı

12.03.2025 15:54
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Sivas'ta İVA Park AVM içerisinde bulunan Defacto mağazasında yürüyen merdiven boşluğundan düşen lise öğrencisi yaralandı.

AVM'de yüksekten düşten lise öğrencisi yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi'nde bulunan İVA Park AVM'de meydana geldi. AVM içerisinde bulunan Defacto mağazasında gezinen lise öğrencisi E.A. (17), dengesini kaybederek yürüyen merdiven boşluğundan aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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