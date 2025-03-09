Avokado çekirdeği yağı nedir, nasıl ve nerelerde kullanılır? Cilde nasıl kullanılır?

Avokado meyvesinden elde edilen yağ, palmitolejik asit içeriği nedeniyle zengin yağlar arasında yer alır. Soğuk pres yöntemi uygulanılarak üretilen avokado yağı birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Cilt ya da saç bakımlarından yemek tariflerine çeşitli alanlarda avokado meyvesinden üretilen yağdan faydalanabilir.

Avokado çekirdeği yağı nedir? Avokado çekirdeği yağı nasıl yapılır?

Hazır olarak satılabildiği gibi evde de hazırlanabilen avokado çekirdeği yağı, avokado meyvesinin özünden elde edilen bir yağdır ve insan sağlığına çeşitli yararları ile bilinir. Kolesterolden kalp rahatsızlıklarına birçok farklı konuda faydalanılan avokado çekirdeği yağı şu adımlar uygulanılarak evde de yapılabilir:

1 adet avokadonun çekirdeği soyularak rendelenir.

Rendelenen çekirdek bir kavanoza aktarılır.

Üzerine çekirdeğin üzerini biraz geçecek kadar saf zeytinyağı dökülür.

1 hafta kadar serin bir yerde bekletildikten sonra kullanılabilir.

Avokado çekirdeği yağı nasıl kullanılır? Avokado çekirdeği yağı nerelerde kullanılır?

Avokado çekirdeğinden elde edilen yağ haricen ya da besinlerde kullanılabilmektedir. Salatalar için hazırlanan sosların içine katılabileceği gibi çorbalara da eklenebilir. Yemeğin hem faydasını hem de lezzetini arttıran avokado çekirdeği yağı hazırlandıktan sonra süzerek ya da süzmeden kullanılabilir.

Aromaterapilerden sofralara kendine geniş bir kullanım alanı bulan avokado çekirdeği yağı uçucu yağlar ile de karıştırılarak hoş kokusu için de kullanılabilmektedir. Ayrıca avokado çekirdeği yağının cilde ve saça da faydaları vardır.

Avokado çekirdeği yağı cilde nasıl kullanılır?

Her ne kadar bilinen bir yan etkisi olmadığı kabul edilse de avokado çekirdeği yağı düzenli olarak kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Eğer doktor onayı varsa avokado çekirdeği yağı cilde de uygulanabilir.

Cildin hızlı bir şekilde ve kısa süre içinde emebildiği avokado çekirdeği yağı ciltte gerekli görülen bölgeye hafif hafif masaj yaparak uygulanır. Maske gibi cilde uygulanabilen yağ, uygulanan bölgede 10 dakika kadar bekletildikten sonra ılık su ile yıkanmalıdır.

Avokado çekirdeği yağı içilir mi?

Avokado çekirdeği yağının içilerek tüketilebildiği de söylenir ancak olası bir yan etkiye ya da soruna karşılık mutlaka doktora danışılmalıdır.

Salatalara, çorbalara yemeklere eklenebilen avokado çekirdeği genel olarak besinlerin üzerine eklenerek tüketilmesi önerilen bir yağdır. Ev yapımı mayonezlere de konabilen avokado yağı marine ederken et ya da tavukta kullanılabileceği gibi smoothie tariflerine de eklenebilir.