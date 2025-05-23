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Avrasya Tüneli'nin işletmecilerinden dev akaryakıt firması sahibine... İBB'ye 4. dalga operasyonda dikkat çeken isimler

İBB'ye yönelik bu sabah gerçekleşen dördüncü dalga yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken birçok isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan 49 kişi arasında akaryakıt firması sahibinden Avrasya tünelinin işletmecelerine çok sayıda iş insanı da bulunuyor.

Avrasya Tüneli'nin işletmecilerinden dev akaryakıt firması sahibine... İBB'ye 4. dalga operasyonda dikkat çeken isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mali suçlar soruşturması yeni operasyonlarla devam ediyor. Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

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İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay

İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNDEN KORUMA MÜDÜRÜNE...

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın da aralarında bulunduğu 45 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

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İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın

AKARYAKIT FİRMASI SAHİBİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında yüzlerce istasyonu olan TECO isimli akaryakıt firmasının sahibi Sarp Yalçınkaya'nın da olduğu öğrenildi.

AVRASYA TÜNELİ'NİN İŞLETMECİLERİ DE ARALARINDA

Ayrıca Avrasya Tüneli'nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında şüpheliler ile ilgili yakalama, gözaltı, arama, el koyma işlemlerinin devam etmekte olduğu öğrenildi.

(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu ibb
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