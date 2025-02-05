HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupa Birliği kurtlu una onay verdi! Daha önce de böceğe onay vermişlerdi... Piyasaya sürülüyor

Avrupa Birliği kurtlu una onay verdi! Daha önce de böceğe onay vermişlerdi... Piyasaya sürülüyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.02.2025 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), gıda sektöründe tartışma yaratacak yeni bir düzenlemeye imza attı. AB Komisyonu, ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvası tozunun ekmek, kek, makarna, peynir ve süt ürünleri gibi gıdalarda kullanılmasına onay verdi. 10 Şubat itibarıyla Avrupa pazarında yerini alacak bu ürünler, bazı tüketicilerden tepki çekerken, AB Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından güvenli bulundu.

Avrupa Birliği kurtlu una onay verdi! Daha önce de böceğe onay vermişlerdi... Piyasaya sürülüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını resmen onayladı.

YÖNETMELİK AB RESMİ GAZETESİ'NDE YAYIMLANDI

AB Komisyonunun hazırladığı yeni yönetmelik, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (Tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak satışına izin veriyor. Yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, 10 Şubat itibarıyla AB piyasalarında un kurdu larvası tozu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçellerin satışı serbest olacak.

beyaz un

BEŞ YIL BOYUNCA TEKEL NUTRI EARTH ŞİRKETİNDE

Yeni bir firma yetki alana kadar, Fransız Nutri Earth şirketi, önümüzdeki beş yıl boyunca bu ürünleri AB pazarında satma hakkına sahip olacak.

ÜRÜN ETİKETLERİNE ÖZEL UYARI EKLENECEK

Bu gıdaların etiketlerinde, un kurdu larvası tozu içeriği ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açıkça belirtilmek zorunda olacak.

börke

AB GIDA OTORİTESİ GÜVENLİ BULDU

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında yaptığı değerlendirmede, ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvası tozunun uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenli olduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri, reçellerde belirlenen oranlarda kullanılabileceği bildirildi.

avrupa birliği

AB DAHA ÖNCE DE BAZI BÖCEKLERİ GIDA OLARAK ONAYLAMIŞTI

AB, daha önce de dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceklerinin gıdalarda belirli miktarda kullanılmasına izin vermişti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği kurt kek böcek börek gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası!

Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası!

350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! O çılgınlık fiyatı etkiledi

350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! O çılgınlık fiyatı etkiledi

Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Ege Denizi'nde art arda depremler... Santorini'deki volkan patlarsa Türkiye etkilenir mi?

Ege Denizi'nde art arda depremler... Santorini'deki volkan patlarsa Türkiye etkilenir mi?

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Trump'ın 'Gazze' çıkışına Türkiye'den ilk yanıt

Trump'ın 'Gazze' çıkışına Türkiye'den ilk yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.