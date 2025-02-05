Avrupa Birliği kurtlu una onay verdi! Daha önce de böceğe onay vermişlerdi... Piyasaya sürülüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını resmen onayladı.

YÖNETMELİK AB RESMİ GAZETESİ'NDE YAYIMLANDI

AB Komisyonunun hazırladığı yeni yönetmelik, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (Tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak satışına izin veriyor. Yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, 10 Şubat itibarıyla AB piyasalarında un kurdu larvası tozu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçellerin satışı serbest olacak.

BEŞ YIL BOYUNCA TEKEL NUTRI EARTH ŞİRKETİNDE

Yeni bir firma yetki alana kadar, Fransız Nutri Earth şirketi, önümüzdeki beş yıl boyunca bu ürünleri AB pazarında satma hakkına sahip olacak.

ÜRÜN ETİKETLERİNE ÖZEL UYARI EKLENECEK

Bu gıdaların etiketlerinde, un kurdu larvası tozu içeriği ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açıkça belirtilmek zorunda olacak.

AB GIDA OTORİTESİ GÜVENLİ BULDU

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında yaptığı değerlendirmede, ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvası tozunun uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenli olduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri, reçellerde belirlenen oranlarda kullanılabileceği bildirildi.

AB DAHA ÖNCE DE BAZI BÖCEKLERİ GIDA OLARAK ONAYLAMIŞTI

AB, daha önce de dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceklerinin gıdalarda belirli miktarda kullanılmasına izin vermişti.

(AA)