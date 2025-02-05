Avrupa Birliği kurtlu una onay verdi! Daha önce de böceğe onay vermişlerdi... Piyasaya sürülüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını resmen onayladı.
AB Komisyonunun hazırladığı yeni yönetmelik, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (Tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak satışına izin veriyor. Yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, 10 Şubat itibarıyla AB piyasalarında un kurdu larvası tozu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçellerin satışı serbest olacak.
Yeni bir firma yetki alana kadar, Fransız Nutri Earth şirketi, önümüzdeki beş yıl boyunca bu ürünleri AB pazarında satma hakkına sahip olacak.
Bu gıdaların etiketlerinde, un kurdu larvası tozu içeriği ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açıkça belirtilmek zorunda olacak.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında yaptığı değerlendirmede, ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvası tozunun uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenli olduğunu açıklamıştı.
Bu kapsamda, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri, reçellerde belirlenen oranlarda kullanılabileceği bildirildi.
AB, daha önce de dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceklerinin gıdalarda belirli miktarda kullanılmasına izin vermişti.
(AA)
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