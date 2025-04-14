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Avrupa Birliği, Ürdün'e 500 milyon avro destek ödeneği sağladı

Avrupa Birliği ülkeler, Ortadoğu ülkesi Ürdün'e 500 milyon avru kredi desteği sağlama kararı aldı

Avrupa Birliği, Ürdün'e 500 milyon avro destek ödeneği sağladı

AB Konseyi, Ürdün'e 500 milyon avro makro finansal yardım sağlanması kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB yardımının Ürdün'ün ekonomik istikrarını güçlendireceği, artan iç ve dış sınamalar karşısında ülkenin reform gündemini destekleyeceği ifade edildi.

Mali destekle Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ürdün'e uzun vadeli krediyi 3 taksit halinde göndereceği kaydedildi. Destek bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KREDİ DESTEĞİ

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullarla borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Ürdün
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