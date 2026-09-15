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Avrupa’da alarm! İHA hava sahasına girdi, NATO savaş uçakları düşürdü

Litvanya hava sahasına Belarus’tan girdiği değerlendirilen İHA, NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Olay sonrası Vilnius Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak kısıtlandı.

Avrupa’da alarm! İHA hava sahasına girdi, NATO savaş uçakları düşürdü

Avrupa’da tansiyonu yükselten olayda, Litvanya hava sahasına giren İHA NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nauseda, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Litvanya hava sahasına az önce giren bir İHA, NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Müttefik personele hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını yoğunlaştırdığı bu dönemde böyle bir hazırlığın bölge için hayati önem taşıdığını belirten Nauseda, "Litvanya, NATO müttefiklerimizle birlikte hava sahasını savunacak." ifadesine yer verdi.

Avrupa’da alarm! İHA hava sahasına girdi, NATO savaş uçakları düşürdü 1

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ilk değerlendirmelere göre Belarus'tan Litvanya hava sahasına giren İHA, Kaunas iline bağlı Kaisiadorys ilçesindeki Pratkunai köyü civarında imha edildi.

Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri ve hava sahası da kısıtlanırken, hava saldırısı tehdidinin kaldırıldığının duyurulmasının ardından havalimanının faaliyetleri yeniden başlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Litvanya savaş uçağı İHA
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