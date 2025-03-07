Avrupa'da gündem güvenlik... "Türkiye daha büyük rol almalı" diyerek duyurdu: Ankara'ya geliyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Trump'ın AB'ye ve NATO'ya karşı tutumu tartışılmaya devam ediliyor. Trump'ın Biden'a kıyasla Ukrayna'ya yardımı kesmesi, AB'ye de NATO üzerinden sert mesajlar göndermesi sonrasında harekete geçildi.

ALMANYA'DAN 500 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Almanya, 500 milyar euroluk özel fon sayesinde altyapıda ve savunma harcamalarında artışa gidileceğini açıkladı.

POLONYA BAŞBAKANI: "GELECEK HAFTA TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM"

Avrupa'da silahlanma yarışı başlarken Polonya Başbakanı Tusk, Ankara'ya gideceğini ifade ederek "Bölgedeki istikrarın sağlanmasında Türkiye'nin daha büyük rol almasıyla ilgili görüşmeler için gelecek hafta Türkiye'ye gideceğim" diye konuştu.