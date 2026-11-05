Avrupa'da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı

Avrupa semalarında yaşanan bomba ihbarları, havacılık güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Farklı ülkelerdeki havalimanlarını ve hava yolu şirketlerini hedef alan tehditler nedeniyle çok sayıda uçuşta güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

İRLANDALI UÇAK FRANSA'DA ASKERİ ÜSSE İNDİ

Dublin-Roma seferini yapan Aer Lingus'a ait EI402 sefer sayılı yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Uçak, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux Askeri Hava Üssü'ne güvenli şekilde indirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ofisinden yapılan açıklamada, uçaktaki 151 yolcu ve 6 mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Uçakta bomba imha ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

BULGARİSTAN'DA ÜÇ UÇAK ALARMA GEÇTİ

Bomba ihbarlarının yaşandığı bir diğer ülke Bulgaristan oldu. Kopenhag, Madrid ve Londra'dan gelen üç yolcu uçağı tehdit nedeniyle farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Kopenhag ve Madrid çıkışlı uçaklar başkent Sofya'ya indirilirken Londra'dan gelen uçak Filibe'ye (Plovdiv) yönlendirildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

İtalya'da Helsinki-Roma seferini gerçekleştiren Finnair'e ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, yolcu uçağına eşlik ederek Roma'ya güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Finnair'in Helsinki-Viyana seferini yapan bir başka uçağının da bomba ihbarı aldığı, ancak uçağın Viyana'ya normal şekilde iniş yaptığı açıklandı.

Milano-Varşova seferini yapan Wizz Air uçağı ise bomba tehdidi nedeniyle Viyana'ya acil iniş yaptı. Milano-Bükreş seferindeki bir başka Wizz Air uçağı da ihbardan etkilendi ve Romanya'daki Henri Coanda Havalimanı'na güvenli şekilde indi.

BELÇİKA VE ÇEKYA'DA DA BOMBA ALARMI

Belçika basını, Polonya merkezli LOT Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Brüksel Zaventem Havalimanı'na acil iniş yaptığını duyurdu. Polonya'dan Paris'e gitmek üzere hazırlanan başka bir uçak ise kalkış öncesinde durduruldu. Yolcular tedbir amacıyla başka bir uçağa aktarıldı.

Çekya polisi de Prag'a doğru seyreden dört ayrı uçak için bomba ihbarı yapıldığını açıkladı. İnişlerin havalimanı yetkilileriyle koordineli şekilde gerçekleştirildiği, uçakların ardından patlayıcı madde uzmanlarınca detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

İlk değerlendirmelerde ihbarların inandırıcılığının düşük olduğu belirtilse de güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı vurgulandı.

RUSYA VE İRAN İHTİMALİ GÜNDEMDE

Avrupa'da art arda yaşanan bomba ihbarlarının arkasında kimin olduğu henüz belirlenemedi. Ancak havacılık güvenliği uzmanları, Rusya ve İran bağlantılı olası faaliyetlere dikkat çekti.

Osprey Flight Solutions'tan Matthew Borie, Avrupa'nın hedef alınmasının Rusya bağlantılı bir ihtimali gündeme getirebileceğini belirtti. Borie, İran kaynaklı hibrit faaliyetlerin de Avrupa'nın bazı bölgelerinde aktif olduğunu ifade ederek bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

SİBER SALDIRILARLA AYNI DÖNEMDE YAŞANDI

Havacılık siber güvenlik şirketi Cyviation'ın CEO'su Eliran Almog ise tekrarlanan tehditlerin yalnızca uçuşları aksatmayı değil, havayolu şirketleri ve ülkelerin güvenlik sistemlerinin tepkilerini ölçmeyi de amaçlayabileceğini değerlendirdi.

Almog, Avrupa genelindeki market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılarla havacılık tehditlerinin aynı döneme denk gelmesine dikkat çekti. Bu tür olayların temel hizmetlerde aksamalara yol açarak ekonomik kayıplara ve kamu güveninde zedelenmeye neden olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır