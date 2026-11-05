HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avrupa'da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı

Avrupa genelinde peş peşe gelen bomba ihbarları hava trafiğinde paniğe neden oldu. İrlanda, Fransa, Bulgaristan, İtalya, Belçika ve Çekya başta olmak üzere birçok ülkede yolcu uçakları bomba tehdidiyle karşı karşıya kaldı. En az 16 uçağın rotası değiştirilirken bazı uçaklar acil iniş yaptı, askeri birlikler alarma geçirildi.

Avrupa'da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı

Avrupa semalarında yaşanan bomba ihbarları, havacılık güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Farklı ülkelerdeki havalimanlarını ve hava yolu şirketlerini hedef alan tehditler nedeniyle çok sayıda uçuşta güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

İRLANDALI UÇAK FRANSA'DA ASKERİ ÜSSE İNDİ

Dublin-Roma seferini yapan Aer Lingus'a ait EI402 sefer sayılı yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Uçak, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux Askeri Hava Üssü'ne güvenli şekilde indirildi.

Avrupa da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı 1

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ofisinden yapılan açıklamada, uçaktaki 151 yolcu ve 6 mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Uçakta bomba imha ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

BULGARİSTAN'DA ÜÇ UÇAK ALARMA GEÇTİ

Bomba ihbarlarının yaşandığı bir diğer ülke Bulgaristan oldu. Kopenhag, Madrid ve Londra'dan gelen üç yolcu uçağı tehdit nedeniyle farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Kopenhag ve Madrid çıkışlı uçaklar başkent Sofya'ya indirilirken Londra'dan gelen uçak Filibe'ye (Plovdiv) yönlendirildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

İtalya'da Helsinki-Roma seferini gerçekleştiren Finnair'e ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, yolcu uçağına eşlik ederek Roma'ya güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Avrupa da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı 2

Finnair'in Helsinki-Viyana seferini yapan bir başka uçağının da bomba ihbarı aldığı, ancak uçağın Viyana'ya normal şekilde iniş yaptığı açıklandı.

Milano-Varşova seferini yapan Wizz Air uçağı ise bomba tehdidi nedeniyle Viyana'ya acil iniş yaptı. Milano-Bükreş seferindeki bir başka Wizz Air uçağı da ihbardan etkilendi ve Romanya'daki Henri Coanda Havalimanı'na güvenli şekilde indi.

BELÇİKA VE ÇEKYA'DA DA BOMBA ALARMI

Belçika basını, Polonya merkezli LOT Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Brüksel Zaventem Havalimanı'na acil iniş yaptığını duyurdu. Polonya'dan Paris'e gitmek üzere hazırlanan başka bir uçak ise kalkış öncesinde durduruldu. Yolcular tedbir amacıyla başka bir uçağa aktarıldı.

Avrupa da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı 3

Çekya polisi de Prag'a doğru seyreden dört ayrı uçak için bomba ihbarı yapıldığını açıkladı. İnişlerin havalimanı yetkilileriyle koordineli şekilde gerçekleştirildiği, uçakların ardından patlayıcı madde uzmanlarınca detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

İlk değerlendirmelerde ihbarların inandırıcılığının düşük olduğu belirtilse de güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı vurgulandı.

RUSYA VE İRAN İHTİMALİ GÜNDEMDE

Avrupa'da art arda yaşanan bomba ihbarlarının arkasında kimin olduğu henüz belirlenemedi. Ancak havacılık güvenliği uzmanları, Rusya ve İran bağlantılı olası faaliyetlere dikkat çekti.

Osprey Flight Solutions'tan Matthew Borie, Avrupa'nın hedef alınmasının Rusya bağlantılı bir ihtimali gündeme getirebileceğini belirtti. Borie, İran kaynaklı hibrit faaliyetlerin de Avrupa'nın bazı bölgelerinde aktif olduğunu ifade ederek bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı 4

SİBER SALDIRILARLA AYNI DÖNEMDE YAŞANDI

Havacılık siber güvenlik şirketi Cyviation'ın CEO'su Eliran Almog ise tekrarlanan tehditlerin yalnızca uçuşları aksatmayı değil, havayolu şirketleri ve ülkelerin güvenlik sistemlerinin tepkilerini ölçmeyi de amaçlayabileceğini değerlendirdi.

Avrupa da semalarında bomba alarmı! En az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı 5

Almog, Avrupa genelindeki market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılarla havacılık tehditlerinin aynı döneme denk gelmesine dikkat çekti. Bu tür olayların temel hizmetlerde aksamalara yol açarak ekonomik kayıplara ve kamu güveninde zedelenmeye neden olabileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnsan beyninin büyüklüğünün sebebi açıklandı!İnsan beyninin büyüklüğünün sebebi açıklandı!
Bakan Yumaklı 'Bu yıl ilk kez kullandık' diyerek duyurdu: Orman yangınları yüzde 35 azaldıBakan Yumaklı 'Bu yıl ilk kez kullandık' diyerek duyurdu: Orman yangınları yüzde 35 azaldı

Anahtar Kelimeler:
uçak Avrupa bomba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.