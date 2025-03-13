Avrupa'nın 'Türkiye sempatisi' artıyor... "Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" sözleriyle AB üyeliği çağrısı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya rest çekmesinin ardından NATO'dan çıkacağı yönündeki iddialar Avrupa'yı endişelendiriyor. Avrupa ülkeleri birer birer Ukrayna'ya destek mesajlarına devam ederken, ABD'nin NATO'dan çıkması ihtimaline karşı Avrupa ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirme kararı aldığı görünüyor. Son olarak Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de görüştü ve ortak basın toplantısı düzenlemişti. Erdoğan-Tusk görüşmesi sonrası dünya basını Türkiye hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Milliyet'in derlediği habere göre dünya basınında Türkiye böyle öne çıktı:

POLITICO: TUSK ERDOĞAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

ABD'nin önde gelen haber sitelerinden Politico ise "Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'nin Ukrayna savaşını sona erdirmede öncü rol üstlenmesini istiyor" başlığı attı ve

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı Ukrayna ile bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeye çağırdı" ifadelerine yer vererek ekledi:

'Tusk, Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştı'

"Polonya Başbakanı Donald Tusk, Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'tarihi bir dönüm noktası'na ulaştığını belirtti. Tusk, Erdoğan'ı Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanmasında rol oynamaya ikna etmeye çalıştı."

'Türkiye NATO'da ikinci büyük ordu'

"Türkiye, NATO içinde ABD’den sonra en büyük ikinci orduya sahipken Polonya, ittifakın en büyük üçüncü ordusuna sahip durumda. Polonya, gayrisafi yurtiçi hasılasına oranla NATO'nun en büyük savunma bütçesine sahip ve ordusunu modernize edip genişletmek için milyarlarca dolar harcıyor.""Tusk, Polonya'nın Türkiye ile 'hem savunma alanında hem de savunma sanayisinde' iş birliğine hazır olduğunu ifade etti."

ALMAN N-TV KANALI: TÜRKİYE'NİN SÜREÇTEKİ ROLÜ HAYATİ ÖNEM TAŞIYABİLİR

"Erdoğan barış süreci için devrede" başlığı atarken "Salı günü, Washington'un Kiev ile yürüttüğü müzakerelerde çarpıcı bir gelişme yaşandı" ifadelerine yer verdirken ekledi: "ABD, Ukrayna'ya yeniden askeri yardım ve istihbarat desteği sağlayacağını açıkladı, Ukrayna ise kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Türkiye, barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifinde bulundu. ABD ve Ukrayna arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan 'yapıcı' bir yanıt beklediğini dile getirdi."Kanalın internet sitesi "Erdoğan, Moskova ve NATO arasında denge politikası izliyor" derken "Tusk, Varşova’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, 'Türkiye’nin bu süreçteki rolü hayati önem taşıyabilir' vurgusu yaptı" dedi.

FRANSIZ VIRAL MAG: DENKLEMİN MERKEZİNDE BEKLENMEDİK BİR AKTÖR: TÜRKİYE

"ABD'nin öncülük ettiği ve Kiev’in kabul ettiği 30 günlük ateşkes önerisi, gözleri Moskova'ya çevirdi. Ancak bu diplomatik denklemin merkezinde, beklenmedik bir aktör beliriyor: Türkiye." derken ekledi:"Ankara'da düzenlenen son basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kan dökülmesini durdurma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koydu. Peki, bu stratejik ülke gerçekten arabulucu rolünü üstlenip iki komşuyu müzakere masasına oturtabilir mi?"Türkiye, savaşın başından beri dengeli ama etkili bir ses olarak öne çıktı. Tarafsız kalırken hem Kiev hem de Moskova ile ilişkilerini sürdüren nadir ülkelerden biri oldu. Ankara'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ateşkesi barışa giden yolda eşsiz bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Üstelik, daha önce de dile getirdiği iddialı bir teklifi yineledi: Ukrayna ve Rusya arasında müzakerelere ev sahipliği yapmak.Polonya Başbakanı da Türkiye'nin bu inisiyatifini destekleyerek, barış sürecinde 'ortak sorumluluk' üstlenmesi gerektiğini savundu.Fransız yayın organı ayrıca 'Türkiye'nin rolünü güçlendiren unsurlar' diyerek bu unsurları şöyle sıraladı:

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Coğrafi Konum: Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında, iki dünya arasında bir köprü.

Diplomatik Nüfuz: Gerginliklere rağmen Kiev ve Moskova ile iletişimi sürdürebilme kabiliyeti.

Net Kararlılık: Savaşı durdurma ve müzakereleri ilerletme iradesini açıkça beyan etmesi.

POLSKİE RADIO: TÜRKİYE OLMADAN HAYAL ETMEK İMKANSIZ

Tusk ile Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski'nin yorumuna başvuran Polonyalı radyo kanalı Polskie Radio 24, "Ukraynaya gönüllü koalisyon askerlerinin konuşlandırılmasını Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" derken "Türkiye bu koalisyona davet edildi, ancak katılımının ne düzeyde olacağına dair bir şey söylemek zor" dedi. Zalewski ayrıca, Tusk'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmenin, Varşova ile Ankara arasında savunma sanayii alanında iş birliğinin önünü açacak bir fırsat olduğunu belirtti.

EURONEWS: TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ ÇAĞRISI

Euronews İtalyanca başlığını Polonya Başbakanı Tusk'ın "Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci Artık Gerçekçi Olmalı' sözlerini çıkarırken ekledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan da son dönemde sıkça vurguladığı AB üyeliği konusuna bir kez daha değindi ve 'Türkiye olarak, Birliğe üyeliğin stratejik hedeflerimizden biri olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Avrupa Birliği, güç ve etkinlik kaybını önlemek ve hatta tersine çevirmek istiyorsa, bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir' vurgusu yaptı."Türkiye ve Polonya: NATO'nun İki Kilit Müttefiki" diyen yayın organı "Son yıllarda Türkiye-AB ilişkilerinin, özellikle güvenlik ve savunma politikaları çerçevesinde yeni bir boyut kazandığı belirtiliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO hakkındaki belirsiz açıklamaları ve Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarına yönelik eleştirileri, Türkiye'nin güvenlik konularına daha fazla odaklanmasına yol açtı" ifadelerine yer verdi.

KYIV POST: ERDOĞAN 'YAPICI' YANIT UMUYOR

Ukraynalı Kyiv Post, "Erdoğan, Rusya'nın ateşkese 'yapıcı' yanıt vermesini umuyor" başlığı atarken, geniş yer ayırdığı haberde "Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifini yineledi" ifadelerini kullandı. Kiev Post ayrıca Erdoğan'ın "Türkiye'nin savaşa yönelik tutumunun ilk günden beri çok net olduğu" sözlerini öne çıkararak Türkiye'nin "daha fazla kan dökülmesini istemediğini" vurguladı.

WP: ERDOĞAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Polonya merkezli Wiadomosci Polska ise "Erdoğan ateşkes çağrısı yaptı: Rusya yanıt vermeli" başlığı atarken Erdoğan'ın AB ile işbirliğinin önemini vurguladığını belirtti. Haberde ayrıca "Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, 'Bölgemiz artık gözyaşlarını ve savaşı yeterince gördü" sözleri öne çıkarıldı.