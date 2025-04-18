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Avrupa ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem! Vize muafiyeti için ilk adım atıldı

AB’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize yükümlülüklerinden muaf tutmak için çalışma yapıldığını teyit etti.

Avrupa ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem! Vize muafiyeti için ilk adım atıldı
Begüm Özkaynak

Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutma yönündeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı. Farnaud, “Bir yıl kadar önce, Nisan 2024’te, Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan vatandaşları ile Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman’dan gelen kişilerin 5 yıla kadar, kısa süreli ziyaretleri için çok girişli vize almasını sağlayan kuralları kabul etti” açıklamasında bulundu.

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TEK BİR VİZE İLE AVRUPA'YA BİRDEN FAZLA KEZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Farnaud, söz konusu değişikliklerin halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve Suudi Arabistan ile Avrupa arasında düzenli alışverişin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu bildirdi. Yeni vize politikasıyla Suudi Arabistan vatandaşlarının tek bir vize ile 5 yıllık süre içinde Avrupa’ya birden fazla kez seyahat edebileceği kaydedildi.

(DHA)

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Avrupa Birliği Vize Suudi Arabistan Avrupa ab
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