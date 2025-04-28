HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avrupa'yı sarsan elektrik kesintinin sebebi bulunamadı! İspanya'da acil durum planı devreye girecek! 3 bölgenin yönetimi hükümete geçiyor

Avrupa benzeri görülmemiş elektrik kesintisi nedeniyle kaosu yaşıyor. İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Belçika, Fransa ve Andorra'da da yaşanan kesintilerin ardından hükümetlerden peş peşe açıklamalar ve yeni kararlar geldi. Kesintinin nedeni halen bulunamazken İspanya Başbakanı Sanchez, 3. seviye acil durum planına işaret ederek 3 özerk bölgede hükümetin yönetimi devralacağını duyurdu. Diğer yandan Lizbon Havalimanı'nda düzeninin sağlanması amacıyla takviye polis güçleri gönderildi.

Avrupa'yı sarsan elektrik kesintinin sebebi bulunamadı! İspanya'da acil durum planı devreye girecek! 3 bölgenin yönetimi hükümete geçiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu.

AA-20250428-37781179-37781175-ISPANYADA_MILYONLARCA_KISIYI_ETKILEYEN_GENIS_CAPLI_ELEKTRIK_KESINTISI_YASANIYOR____

Kesintilere ilişkin spekülasyonlar konusunda halka uyarıda bulunan Sanchez, ülkesinde "elektrik krizi" ilan edildiğini söyledi.

Sanchez, elektrik kesintisinin sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu kesintinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hiçbir varsayımı göz ardı etmiyoruz, kesintinin sebeplerini öğreneceğiz." diye konuştu.

2025-04-28T124746Z_894323908_RC207EAVJFNB_RTRMADP_3_SPAIN-ENERGY-OUTAGES

"HÜKÜMET YÖNETİMİ DEVRALACAK"

Özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planına işaret eden Sanchez, Andalucia, Extremadura ve Madrid bölgesinin bu planı talep ettiklerini söyledi.

2025-04-28T171411Z_1473418256_RC247EA8TDCN_RTRMADP_3_SPAIN-ENERGY-OUTAGES

Sanchez, "Hükümet, beklendiği üzere talebinizi kabul etti ve yönetimi devralacak. Diğer özerk bölgelerin istemesi durumunda hükümet bunu kabul edecek." dedi.

Başbakan Sanchez, güvenlik güçlerinin sokaklarda etkisini arttırdığını belirterek, "Şu anda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." dedi.

2025-04-28T172446Z_1335431320_UP1EL4S1CD8ZD_RTRMADP_3_SPAIN-ENERGY-OUTAGES

Hastanelerin ve sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ifade eden Sanchez, hava, yol ve deniz ulaşımının etkilendiğini ancak eski haline dönmesi için çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Sanchez, elektrik kesintisi devam ederken seyahatlerin en aza indirilmesi çağrısı yaparak, yalnızca resmi bilgilere uyulması gerektiğine dikkati çekti.

AA-20250428-37778065-37778061-ISPANYA_VE_PORTEKIZDE_GENIS_CAPLI_ELEKTRIK_KESINTISI_YASANIYOR

"ALTERNATİF PLANLAR HAZIRLANIYOR"

Sanchez, elektrik hattı teknisyenlerinin kesintinin sebeplerini bulmak ve çözmek için çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, İspanya'nın kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırladığını aktardı.

İspanya'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde elektrik akımının yeniden sağlanmaya başladığını aktaran Sanchez, ülke genelindeki hidroelektrik santrallerinin yeniden aktifleştiğini, bu durumun elektrik akımının ülke çapında yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

AA-20250428-37779818-37779816-PORTEKIZDE_MILYONLARCA_KISIYI_ETKILEYEN_GENIS_CAPLI_ELEKTRIK_KESINTISI_YASANIYOR
Elektrik kesintisinden ATM'lerin etkilendiğini vurgulayan Sanchez, ödeme sistemlerinin çalıştığını ifade etti.

Sanchez, ülkesinin NATO dahil çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduğuna dikkati çekti.

AA-20250428-37780101-37780098-ISPANYADA_MILYONLARCA_KISIYI_ETKILEYEN_GENIS_CAPLI_ELEKTRIK_KESINTISI_YASANIYOR

Elektrik kesintisi nedeniyle halkın çektiği sıkıntılara ek olarak ekonomik kayıpların da olduğunu hatırlatan Sanchez, "Hükümet olarak bugün yaşananların ne kadar büyük etki ve öneme sahip olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

Sanchez, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin durum değerlendirmesi için toplanacağını ve gerekli görülmesi durumunda ek tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi.

3. SEVİYE ACİL DURUM PLANI NELERİ KAPSIYOR

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor.

AA-20250428-37780265-37780240-ISPANYADA_MILYONLARCA_KISIYI_ETKILEYEN_GENIS_CAPLI_ELEKTRIK_KESINTISI_YASANIYOR

Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor.

Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.

AA-20250428-37780265-37780242-ISPANYADA_MILYONLARCA_KISIYI_ETKILEYEN_GENIS_CAPLI_ELEKTRIK_KESINTISI_YASANIYOR

PORTEKİZ BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi sorununun "birkaç saat içinde" düzelebileceğini ve kesintide siber saldırıya ilişkin gösterge olmadığını belirtti.

BBC'nin haberine göre Montenegro, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Montenegro, "Birkaç saat içinde Portekiz'de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

AA-20250428-37780265-37780246-ISPANYADA_MILYONLARCA_KISIYI_ETKILEYEN_GENIS_CAPLI_ELEKTRIK_KESINTISI_YASANIYOR
Portekiz ve İspanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin arkasında siber saldırının olduğuna dair "hiçbir gösterge" bulunmadığını dile getiren Montenegro, kesintisinin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Montenegro, sorunun Portekiz'den kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve ülkede tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurmuştu.

LİZBON HAVALİMANI'NA POLİS TAKVİYESİ

Lizbon Havalimanı'nda düzeninin sağlanması amacıyla gönderilen polis ekiplerine takviye yapıldığı bildirildi.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre, emniyet yetkilileri ülkedeki elektrik kesintisinin havalimanındaki duruma etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, havalimanındaki düzenin sağlanması için buradaki polis gücüne ek olarak daha fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Polis yetkilisi, elektrik kesintisi nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin faaliyet gösterdiği terminalin kapatıldığını aktardı.

NÜKLEER REATÖRLER GÜVENLİ DURUMDA

İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi'nden (NSC) yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik kesintilerine rağmen nükleer reaktörlerin "güvenli durumda" olduğu ifade edildi.

NSC açıklamasında, kesintinin ardından reaktörlerin otomatik olarak durarak acil durum jeneratörlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, sürecin ülkedeki nükleer santrallerin beklenmeyen bir elektrik kesintisine yanıt vermesi için tasarlanan prosedüre uygun şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

MADRİD'DE 1679 ACİL VAKA

Madrid Acil Servisi, elektrik kesintisinin başladığı 12.30'dan 16.30'a kadar 1679 vakayla ilgilendiklerini duyurdu.

Başkent Madrid'deki itfaiye merkezinden yapılan açıklamada da çoğu asansörde kalanları kurtarma olmak üzere 210 müdahalede bulunulduğu belirtildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayvalık'ta marinada bağlı motoryatta yangın! Ayvalık'ta marinada bağlı motoryatta yangın!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Adem Şanlısoy'un ifadesine ulaşıldıİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Adem Şanlısoy'un ifadesine ulaşıldı

Anahtar Kelimeler:
İspanya Portekiz elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Isparta Valiliği'nin deprem paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı: 'Kamyon geçmiş olabilir mi?'

Isparta Valiliği'nin deprem paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı: 'Kamyon geçmiş olabilir mi?'

Muş'ta hayvan otlatan köylüler keşfetti! 110 bin ahlat ağacı arasında büyük gizem

Muş'ta hayvan otlatan köylüler keşfetti! 110 bin ahlat ağacı arasında büyük gizem

Samsun'daki facianın yaşandığı yerde yeni heyelan!

Samsun'daki facianın yaşandığı yerde yeni heyelan!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.