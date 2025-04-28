Avrupa'yı sarsan elektrik kesintinin sebebi bulunamadı! İspanya'da acil durum planı devreye girecek! 3 bölgenin yönetimi hükümete geçiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu.



Kesintilere ilişkin spekülasyonlar konusunda halka uyarıda bulunan Sanchez, ülkesinde "elektrik krizi" ilan edildiğini söyledi.

Sanchez, elektrik kesintisinin sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu kesintinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hiçbir varsayımı göz ardı etmiyoruz, kesintinin sebeplerini öğreneceğiz." diye konuştu.

"HÜKÜMET YÖNETİMİ DEVRALACAK"

Özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planına işaret eden Sanchez, Andalucia, Extremadura ve Madrid bölgesinin bu planı talep ettiklerini söyledi.

Sanchez, "Hükümet, beklendiği üzere talebinizi kabul etti ve yönetimi devralacak. Diğer özerk bölgelerin istemesi durumunda hükümet bunu kabul edecek." dedi.

Başbakan Sanchez, güvenlik güçlerinin sokaklarda etkisini arttırdığını belirterek, "Şu anda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." dedi.

Hastanelerin ve sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ifade eden Sanchez, hava, yol ve deniz ulaşımının etkilendiğini ancak eski haline dönmesi için çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Sanchez, elektrik kesintisi devam ederken seyahatlerin en aza indirilmesi çağrısı yaparak, yalnızca resmi bilgilere uyulması gerektiğine dikkati çekti.

"ALTERNATİF PLANLAR HAZIRLANIYOR"

Sanchez, elektrik hattı teknisyenlerinin kesintinin sebeplerini bulmak ve çözmek için çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, İspanya'nın kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırladığını aktardı.

İspanya'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde elektrik akımının yeniden sağlanmaya başladığını aktaran Sanchez, ülke genelindeki hidroelektrik santrallerinin yeniden aktifleştiğini, bu durumun elektrik akımının ülke çapında yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.



Elektrik kesintisinden ATM'lerin etkilendiğini vurgulayan Sanchez, ödeme sistemlerinin çalıştığını ifade etti.

Sanchez, ülkesinin NATO dahil çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduğuna dikkati çekti.

Elektrik kesintisi nedeniyle halkın çektiği sıkıntılara ek olarak ekonomik kayıpların da olduğunu hatırlatan Sanchez, "Hükümet olarak bugün yaşananların ne kadar büyük etki ve öneme sahip olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

Sanchez, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin durum değerlendirmesi için toplanacağını ve gerekli görülmesi durumunda ek tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi.

3. SEVİYE ACİL DURUM PLANI NELERİ KAPSIYOR

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor.

Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor.

Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.

PORTEKİZ BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi sorununun "birkaç saat içinde" düzelebileceğini ve kesintide siber saldırıya ilişkin gösterge olmadığını belirtti.

BBC'nin haberine göre Montenegro, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Montenegro, "Birkaç saat içinde Portekiz'de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

Portekiz ve İspanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin arkasında siber saldırının olduğuna dair "hiçbir gösterge" bulunmadığını dile getiren Montenegro, kesintisinin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Montenegro, sorunun Portekiz'den kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve ülkede tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurmuştu.

LİZBON HAVALİMANI'NA POLİS TAKVİYESİ

Lizbon Havalimanı'nda düzeninin sağlanması amacıyla gönderilen polis ekiplerine takviye yapıldığı bildirildi.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre, emniyet yetkilileri ülkedeki elektrik kesintisinin havalimanındaki duruma etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, havalimanındaki düzenin sağlanması için buradaki polis gücüne ek olarak daha fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Polis yetkilisi, elektrik kesintisi nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin faaliyet gösterdiği terminalin kapatıldığını aktardı.

NÜKLEER REATÖRLER GÜVENLİ DURUMDA

İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi'nden (NSC) yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik kesintilerine rağmen nükleer reaktörlerin "güvenli durumda" olduğu ifade edildi.

NSC açıklamasında, kesintinin ardından reaktörlerin otomatik olarak durarak acil durum jeneratörlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, sürecin ülkedeki nükleer santrallerin beklenmeyen bir elektrik kesintisine yanıt vermesi için tasarlanan prosedüre uygun şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

MADRİD'DE 1679 ACİL VAKA

Madrid Acil Servisi, elektrik kesintisinin başladığı 12.30'dan 16.30'a kadar 1679 vakayla ilgilendiklerini duyurdu.

Başkent Madrid'deki itfaiye merkezinden yapılan açıklamada da çoğu asansörde kalanları kurtarma olmak üzere 210 müdahalede bulunulduğu belirtildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır