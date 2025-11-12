Avrupalılar, aşırı sıcaklardan kavrulmalarına rağmen neden inatla klima taktırmıyor?

Yaz aylarındaki sıcak hava dalgaları gittikçe artarken hepimiz en az bir kez “Klima dünyanın en iyi icadı.” ifadelerini kullanmışızdır. Sıcak havalar, aynı şekilde Avrupa’da da ciddi anlamda baş gösteriyor. Ancak oralarda çok fazla klima kullanılmadığını görüyoruz. Bu da hâliyle neden “Avrupalılar neden inatla klima kullanmıyorlar?” sorusunu sormamıza neden oluyor.

Bu içeriğimizde Avrupa’da klimaların yeterince yaygın olmamasının nedenlerine göz atacağız. Aslında inattan ziyade bu durumun arkasında farklı farklı nedenler mevcut. Gelin Avrupalıların yaşam şartlarını iyileştirme takıntılarını özetleyen bu nedenlere birlikte göz atalım.

MİMARİ YAPI

Avrupa şehirlerinin siluetine baktığınızda gördüğünüz o muhteşem, tarihî binalar, aslında klimasızlığın ilk ve en büyük fiziksel engelidir. Yüzlerce yıllık taş binalar, kalın duvarlar ve küçük pencereler; tüm bu mimari tercihler, kıtanın soğuk kışlarında ısıyı içeride tutabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu tarihi yapıların bir diğer sorunu ise, modern bir klima ünitesinin gerektirdiği altyapıya sahip olmamalarıdır. Birçoğunda dış cepheye bir ünite asmak için uygun bir yer yoktur veya havalandırma kanalları için tasarlanmamışlardır. Özellikle "sit alanı" olarak korunan tarihi şehir merkezlerinde binanın dış cephesine estetiği bozacak bir klima ünitesi monte etme fikri bile düşünülemez. Bu, sadece yasal değil, aynı zamanda kültürel de bir tabudur.

GEREKLİ İZİNLER

Bir diğer neden ise direkt her isteyenin klima taktıramaması, komşulardan, hatta yetkililerden izinler alınmasının gerekmesi. Bu izin süreci apartmandaki herkesin onayını gerektirebilir. Bir komşunun klimadan rahatsız olacağını söylemesi bile klima taktırılmasının önüne geçebiliyor. Dış cepheye monte edilecek ünitenin desibel seviyesinden, binanın tarihi dokusuna vereceği zarara kadar birçok kritere uymak zorunda olan yerler var. Aynı zamanda şehir yetkililerinden de izin gerektiği durumlar olabiliyor.

ENERJİ

Avrupa’da klimaların yaygın olmamasının nedenleri arasında enerji ve çevre bilinci de girebilir. Ayrıca faturaların artması da etkendir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan enerji krizi durumu daha da kötüleştirdi. Klima takıldığında faturaların uçacak olması da Avrupalı vatandaşları bundan uzaklaştırıyor olabilir.

Öte yandan daha yeşil bir gelecek için Avrupa Birliği’nden ciddi adımlar var ve vatandaşlar bu konuda bilinçli. Yüksek enerji tüketimi, iklim değişikliğine neden olabilecek unsurlar gibi sebeplerden dolayı da klima tercih etmeyenler olduğunu düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak Avrupa’da klimaların az olmasının arkasında birçok farklı neden var. Ancak şu anda bunun değiştiğini söylemek mümkün. Son yıllardaki aşırı sıcak havalar nedeniyle eskiye göre daha fazla klimalı evi Avrupa’da görmeniz olası. Eğer böyle devam ederse yakın gelecekte durum değişebilir.