Suriye'de ateşkes! SDG ile entegrasyon anlaşması: İşte o maddeler

Suriye'de ateşkes ilan edildi. Suriye haber ajansı SANA, "Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandı" dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, “Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek” dedi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını bildirmişti. Suriye haber ajansı SANA, "Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandı" dedi.

ŞARA: "DEVLET KURUMLARI ÜÇ VİLAYETE GİRECEK"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, “Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek” dedi.

ANLAŞMANIN MADDELERİ

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

