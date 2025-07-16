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'Avuç avuç parayı önüme atınca şaşırdım' 30 yıllık esnafı hayrete düşüren olay!

Sivas'ta bir markette yaşanan olay 30 yıllık esnafı hayrete düşürdü. Esnaf Hamdi İrfan Işın'ın dükkanına giden bir kadın ve çocuğu çantasından çıkardığı avuç avuç parayı masaya döktü. Esnaf Işın, "30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

'Avuç avuç parayı önüme atınca şaşırdım' 30 yıllık esnafı hayrete düşüren olay!

Sivas'ta bir dilenci, vatandaşlardan aldığı parayı bir esnafta bütünlemek istedi. Dilencinin bir günlük hasılatı, 30 yıllık esnafı şaşırttı.

Şaşırtan olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ta bir markette gerçekleşti. Dilenerek topladığı parayı bütünlemek isteyen kadın dilenci, 30 yıllık esnaf olan Hamdi İrfan Işın'ın iş yerine gitti.

Parasını bütünlemek isteyen dilenci, çantasından çıkardığı 4 bin TL'yi esnafın önündeki masaya bıraktı. Olayı hayretler içerisinde yaşayan esnaf Hamdi İrfan Işın, kadının bıraktığı 4 bin TL'yi bütünleyerek dilenciye verdi.

Esnaf ve diğer müşterileri şaşırtan olay, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 30 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Hamdi İrfan Işın, "30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz" dedi.

"BİR DİLENCİNİN BU KADAR PARAYI KAZANMASI BENİ ŞAŞIRTTI"

Olayı anlatan esnaf Işın, "Bir kadın çocuğuyla birlikte dükkanıma geldi. İlk başta ne yapacağını bilemedik. Elinde bir çanta vardı ve o çantayı masanın üzerine koydu. Çantada bulunan paraları bütünlemek isteğini söyledi. Çantadan çıkarttığı paraları avuç avuç önüme bıraktı, dükkandaki müşteriler de o ana şahit oldu onlar da çok şaşırdı.

4 bin TL den fazla parayı bize bütünletti. Bir dilenci avuç avuç parayı önüme atınca bende çok şaşırdım. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. O kadar parayı getirip önüme bırakması ve oradan da 4 bin TL çıkması beni çok şaşırttı.

30 yıllık esnafım günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz. Açıkçası bir dilencinin bu parayı kazanması beni şaşırttı. Bu kazanç emeksiz bir kazanç" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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