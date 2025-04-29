HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avustralya'da binlerce kişinin şifresi satışa çıkarıldı

Avustralya'da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresinin, siber saldırganlar tarafından mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaşıldığı bildirildi.

Avustralya'da binlerce kişinin şifresi satışa çıkarıldı

Avustralya'da bir grup siber istihbarat araştırmacısının yürüttüğü incelemede, kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği belirlendi. Araştırmada, siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaştığı ve bazılarını da satışa sunduğu belirtildi.

Avustralyalı yetkililer, vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya: "Kiev ile ön koşulsuz doğrudan müzakereden yanayız"Rusya: "Kiev ile ön koşulsuz doğrudan müzakereden yanayız"
Dikili'de 7 düzensiz göçmen yakalandıDikili'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölgeye dikkat çekti: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölgeye dikkat çekti: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

İmamoğlu’nun girdiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında gözaltı kararı!

İmamoğlu’nun girdiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında gözaltı kararı!

Cani doktor yavru köpeği parçaladı

Cani doktor yavru köpeği parçaladı

Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere soruşturma! Yöntemleri pes dedirtti

Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere soruşturma! Yöntemleri pes dedirtti

Ankara'da kahreden haber... Silahla oyun ölüm getirdi, iki kardeşi birbirinden ayırdı

Ankara'da kahreden haber... Silahla oyun ölüm getirdi, iki kardeşi birbirinden ayırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.