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Avustralya'nın doğu kıyılarında son üç günde 5 kişi boğuldu

Avustralya'nın doğu kıyılarında etkisini gösteren güçlü dalgalar nedeniyle son 3 günde 5 kişi boğuldu.

Avustralya'nın doğu kıyılarında son üç günde 5 kişi boğuldu

ABC'nin haberine göre yetkililer, Avustralya'da son günlerde gerçekleşen boğulma vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkenin Victoria ve New South Wales eyaletlerinde son üç günde 5 kişinin boğulduğu belirtilen açıklamada, 2 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin bazılarının henüz kimliklerinin belirlenemediği, kayıp kişilere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara, sörf, tekne gezintisi ve yüzme gibi aktiviteler konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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