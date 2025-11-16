Avustralya, Trump'ın sığır etine uygulanan tarifeleri kaldırmasından memnun

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABC News'e verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sığır eti ve diğer tarım ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırmasını değerlendirdi.

Wong, "Tarifelerin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Avustralyalı sığır eti üreticileri için iyi bir haber." dedi.

Tarifeleri desteklemediklerini hatırlatan Wong, "Birbirimizin pazarlarına erişim sağlayabilmenin önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Wong, bunun hem tüketicilerin hem de üreticilerin yararına olduğunu söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ülkede yetiştirilmeyen gıda ve tarım ürünlerine yönelik tarife muafiyetlerinin açıklanacağını söylemişti.

Avustralya'nın ABD'ye en çok ihraç ettiği ürünlerden biri olan sığır eti, artık yüzde 10'luk tarife uygulamasına tabi olmayacak.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır