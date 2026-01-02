X'te skandal olay! Grok, kullanıcıların fotoğraflarını "soyuyor"

Son günlerde X platformunda hızla yayılan bir akım, yapay zeka destekli rızasız görüntü üretimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kullanıcılar, Grok'un görsel üretme yeteneklerini kullanarak, platformdaki diğer kullanıcıların veya ünlülerin fotoğraflarından saniyeler içinde rızasız bir şekilde sahte çıplaklık veya bikinili görseller üretiyor.

"KIYAFETLERİNİ ÇIKAR", "BİKİNİ GİYDİR"

Sistemin çalışma prensibi ise korkutucu derecede basit. Kullanıcılar, bir fotoğrafın altına yorum olarak veya alıntılayarak Grok’a "kıyafetlerini çıkar" veya "bikini giydir" gibi komutlar veriyor. Grok’un ise sık sık bu komutları yerine getirdiği görülüyor.

Bu durum, sadece ünlüleri değil, platformdaki sıradan kullanıcıları da tehdit ediyor. Profil fotoğrafınız veya paylaştığınız herhangi bir günlük kare, saniyeler içinde rızanız olmayan bir görüntüye dönüştürülebiliyor.

KULLANICILAR YAPILMASI GEREKENLERİ PAYLAŞTI

X yönetiminden veya Elon Musk’tan konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru veya kısıtlama açıklaması gelmedi. Ancak bazı kullanıcılar, bu durumdan korunmak için yapılması gerekenler olarak şu sıralamaya sahip bir yöntemi paylaşıyor:

X'e girin.

Ayarlar ve Gizlilk'e gidin.

Gizlilik ve güvenlik'e tıklayın.

Grok ve üçüncü taraf iş birliklerini seçin.

Mavi kutucukları kapatın.

Elon Musk, xAI ve Grok’u piyasaya sürerken "Woke olmayan" (aşırı politik doğrucu olmayan), daha özgürlükçü ve "eğlenceli" bir yapay zeka vaat etmişti.