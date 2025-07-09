Avusturya Cumhurbaşkanından, Gazze'de insani ihtiyaçlara acilen cevap verilmesi gerektiği vurgusu

Van der Bellen, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı başkent Viyana'da ağırladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "Gazze'deki insani krizi ele aldık ve uluslararası hukuka uygun olarak halkın insani ihtiyaçlarına acilen cevap verilmesi gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

ONURLU BİR GELECEK İÇİN UZUN VADELİ ÇÖZÜM

Ateşkes sağlanması için devam eden çabalar, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin onurlu bir gelecek için uzun vadeli çözüme ihtiyaç duyduğu konularını görüştüklerini aktaran Van der Bellen, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Van der Bellen, bölgesel gerilimin tırmanmasının önlenmesi konusunda da mutabık kaldıklarını aktardı.

Saar, Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile de bir araya geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Meinl-Reisinger, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Saar'ı Viyana'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Orta Doğu'da barış için "tarihi bir fırsatı" değerlendirmenin ortak hedefleri olduğunu belirten Meinl-Reisinger, "Yoğun diplomatik çabaların etkisini gösterdiğine dair iyimserim, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydediliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Meinl-Reisinger, yarın Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile birlikte görüşmelerin devam edeceğini aktardı.

(AA)

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