Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Ay çekirdeğinin yararları

Ay çekirdeği gerek tadı gerekse içerdiği vitaminler yönünden oldukça yararlı bir atıştırmalık olarak bilinir. Pek çok insan bir araya geldiğinde bir yandan hoş bir sohbet ederken bir yandan ay çekirdeği çitler. Ay çekirdeği yağ oranı ve kalori oranı yüksek bir kuru yemiş türü olduğundan çok fazla tüketilmemesine dikkat edilmemelidir. Doğru bir biçimde tüketildiğinde ise insan sağlığına sayısız faydaları vardır. Tuzlu tuzsuz olmak üzere birçok farklı çeşidi mevcuttur.

Ay çekirdeği nedir?

Ay çekirdeği, ayçiçeği bitkisinin meyvesi olarak bilinmektedir. Çoğunlukla ay çiçek yağı imalatında kullanılan bu meyvenin kurutulup kavrulmuş hali ise kuru yemiş olarak karşımıza çıkar. Atıştırmalık olarak yaygın biçimde tüketilse de aynı zamanda salatalarda, ekmeklerde ve bazı yemek tariflerinde de kullanımı vardır.

Besin değeri açısından oldukça zengin olan ay çekirdeği, özellikle E vitamini ve sağlıklı yağlar bakımından dikkat çekmektedir. Bitkisel protein kaynağı olması nedeniyle de vejetaryen olarak beslenenler için oldukça uygundur.

Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Ay çekirdeği bünyesinde sağlık yönünden faydalı olan çeşitli yağlar bulunur. E, B, A, C vitamini yönünden de zengin olan ay çekirdeği faydaları arasında özellikle ödem atıcı özelliği yer alır. Fosfor, magnezyum, selenyum, kalsiyum gibi mineralleri de bünyesinde bulunduran ay çekirdeği hücre yenileyici özelliği de sahiptir. İçeriğinde lif maddesine de yer veren ay çekirdeğinin yararları genel olarak şöyledir:

Ay çekirdeği, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kalp damar sağlığını destekler.

Ay çekirdeğinin içindeki vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

E vitamini ve selenyum gibi antioksidan maddeler sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.

Sinir sistemi, kan damarı gibi hastalıkların belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.

İçeriğindeki magnezyum ve fosforun kemik gelişimi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Protein ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde saatlerce açlık hissi hissettirmez.

Enerji verici niteliği mevcuttur.

Kan şekeri değerlerini düzenleyerek, ani düşme veya ani yükselme gibi durumların önüne geçer.

Kas ağrılarının azalmasında etkin bir rolü bulunur.

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.

Ay çekirdeğinin cilde faydaları nelerdir?

Ay çekirdeği, içerdiği yüksek E vitamini ve antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korumada önemli rol oynamaktadır. E vitamini, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Düzenli tüketimi, cildin nem dengesini destekler ve daha parlak, sağlıklı bir görünüm elde edilmesini sağlar. Aynı zamanda çinko içeriği sayesinde ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Tırnaklarda oluşan beyaz lekelerin giderilmesinde etkilidir. Akne ve sivilce gibi cilt sorunlarına karşı da etkisi olduğu söylenir.

Ay çekirdeğinin faydaları ve zararları

Ay çekirdeğinin faydaları kadar, aşırı tüketildiğinde zararları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ay çekirdeğinin faydaları ve zararları bu noktada ayrı bir önem kazanır.

Ay çekirdeği genel olarak yüksek kalorili bir atıştırmalıktır. Özellikle tuzlu çeşidi çok fazla yendiğinde tansiyonun ani yükselmesine neden olabilir. İçeriğinde bulunan sodyum minerali vücuda gerektiğinden fazla alındığında böbrek sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Mideyi yorabilir ve şişkinlik gibi problemlerin görülmesine zemin hazırlayabilir.

Ay çekirdeğinin faydaları ve zararları konusuna dikkat ederek bu lezzetli atıştırmayı tüketmek oldukça önemlidir. Saç ve tırnaklarda kırılmaya, sivilce oluşumuna, kireçlenmeye, bağırsak sorunlarına, ciltte kaşıntı ya da kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kilo problemi olan kişilerde çok fazla tüketimi kilo alımına sebebiyet verebilir.