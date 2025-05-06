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"Ayağımı kesin" dedi, larva tedavisiyle yürüyerek taburcu oldu!

Yıllardır şeker hastalığına bağlı olarak ayağında kapanmayan yara nedeniyle umudunu yitiren 59 yaşındaki Aydın Akat, larva tedavisi sayesinde yeniden hayata tutundu. "Ayağım o kadar etmez, ampute edin" diyerek çaresizliğini dile getiren Akat, İstanbul’da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in uyguladığı biyoterapi yöntemiyle mucizevi bir iyileşme yaşadı. Sadece ölü dokuları hedef alan larvalar sayesinde enfeksiyon riski azaldı, yara hızla iyileşti ve Akat yürüyerek taburcu oldu.

"Ayağımı kesin" dedi, larva tedavisiyle yürüyerek taburcu oldu!

Ayağında kronik kapanmayan yara olan Aydın Akat umutsuzlukla başladığı tedavi arayışında kızıyla birlikte İstanbul'daki birçok sağlık kuruluşuna başvurdu. Yüksek maliyet talepleri ve "iyileşmez" yanıtları karşısında "Ayağım o kadar etmez, ampute edin" sözleriyle çaresizliğini dile getirdi.

Burada Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yakından takip ettiği süreçte uygulanan larva tedavisi, doğal bir biyoterapi yöntemi olarak yalnızca ölü dokuları hedef aldı. Enfeksiyon riski azalırken yara hızla iyileşmeye başladı ve hasta, yeniden yürüyebilmenin sevincini yaşadı.

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"YALNIZCA ÇÜRÜMÜŞ BÖLGEYİ TEMİZLİYOR"

Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Larvalar, canlı dokuya asla müdahale etmeden yalnızca çürümüş bölgeyi temizliyor. Bu sayede hem enfeksiyon kontrol altında tutuluyor hem de iyileşme süreci hızlanıyor. Aydın Bey'in ve ailesinin süreç boyunca gösterdiği sabır ve inanç; ekibimizin titiz çalışmasıyla birleşince bu başarı ortaya çıktı" dedi. Tedavi sürecinde yakından ilgilenen hastanın kızı ise, "Hiç vazgeçmedik, sabırla her öneriyi uyguladık. Mustafa Hocamız ve ekibinin emeğiyle aşamayacağımız hiçbir şey yoktu. Babam yeniden adım atabildi" dedi.

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"AYAĞIM O KADAR ETMEZ, AMPUTE EDİN"

Hastanın iyileşme hikâyesi, larva tedavisinin Türkiye'de diyabetik yaralarla mücadelede ne kadar etkili ve doğal bir alternatif olduğunu bir kez daha gösterdi. "Ayağım o kadar etmez, ampute edin" diyerek başladığı bu yolculuk, doğru yöntem ve inançla gerçek bir başarı hikayesine dönüştü.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şeker hastalığı hastalık
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