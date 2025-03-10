Ayakkabı hırsızı apartmana girdi, beğendiği çifti aldı! Ayakkabı seçerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren kişi, kapı önlerinde bulunan ayakkabıları tek tek inceledi. Şüpheli, beğendiği bir çift ayakkabıyı ceketinin içine saklayarak apartmandan çıktı. Apartmanda yaşayanlar, şikayetçi olmadı.

BEĞENDİĞİ AYAKKABIYI ALIP CEKETİNİN İÇİNE SAKLADI

Öte yandan hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; başında bere, apartmana giren kişinin ayakkabılara baktığı, daha sonra dairenin önünde bulunan ayakkabılığı açıp beğendiği bir çift ayakkabıyı alarak ceketinin içine saklayıp elinde poşetle apartmandan ayrıldığı görüldü.

(DHA)