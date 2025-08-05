Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi! Cebindeki kağıtları ateşe verdi... Polis her yerde kırmızı şapkalı saldırganı arıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde meydana gelen olayda, elinde yanıcı madde ve ceplerinde çok sayıda küçük kağıt olan bir adam kendisini kameralardan gizleyerek içeriye girdi. Kırmızı şapka taktığı ve şort giydiği belirlenen şahıs, üzerinde metal eşya bulunmadığı için güvenlik noktalarından şüphe çekmeden geçti.

CEBİNDEKİ KAĞITLAR ATEŞE VERDİ

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre şahıs içeri girdikten sonra minbere yönelmek istedi ama yaklaşamadı. Daha sonra sütun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şahıs, yanında getirdiği kağıtları yerleştirdi ve elindeki kitaptan da sayfalar yırtarak hazırlık yaptı. Bu işlemlerin ardından kağıtları ateşe veren kundakçı sakin adımlarla oradan uzaklaştı.

CAMİNİN EN SAKİN ANINI KOLLADI

Kundaklama girişimi içinde caminin en sakin olduğu anlardan birini seçen saldırgan, özellikle cami boşaldıktan sonra harekete geçti. Kundaklama için seçtiği yerin mermer sütun olması ve üzerinde yanıcı kumaş ya da örtü bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.

DUMANI FARK EDEN KADIN DURUMU İMAMA BİLDİRDİ

Çıkan dumanı fark eden bir kadın ise durumu caminin imamına bildirdi. İmam güvenlik bariyerini kaldırarak müdahale etti fakat yangını söndüremedi. O sırada yardımına kadın ve namaz kılan bir başka adam yetişti. Tutuşmaya başlayan halı yerinden çekilerek yangın kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik kameralarına takılan kişinin kırmızı şapka, siyah gömlek ve şort giydiği görülürken, saldırganın yabancı uyruklu olduğu düşünülüyor. Polis ekipleri, görüntüleri kare kare inceleyerek kimlik tespiti ve yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Kundaklama girişiminin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Olayda camide büyük bir hasar meydana gelmedi. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Şüpheli şahıs her yerde aranıyor.

"BU KADARINI İLK KEZ GÖRDÜK, PLANLI VE BİLİNÇLİ KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ"

Daha önce Ayasofya'ya zarar verilmek istendiğini hatırlatan Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, Bu kadarını ilk kez gördük. Bu, planlı ve bilinçli şekilde gerçekleştirilen bir kundaklama girişimi. Saldırganın şapka takması, kimliğini gizlemeye çalıştığını gösteriyor. Elinde kağıt ve çakmak bulunuyor. Yabancı uyruklu olduğu tahmin ediliyor" dedi.