Ayasofya'da Bizans bayrağı açtılar: "Ya Ortodoks ol ya da öl"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

"YA ORTODOKS OL YA DA ÖL"

Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Oğlum liseye gidiyordu" dedi, 20 yaşında olduğu ortaya çıktı"Oğlum liseye gidiyordu" dedi, 20 yaşında olduğu ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında yakalama kararı! Umut Altaş için kırmızı bülten bekleniyorGülistan Doku soruşturmasında yakalama kararı! Umut Altaş için kırmızı bülten bekleniyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

