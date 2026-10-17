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Ayazağa’da dere yatağındaki riskli yapılarda yıkım başladı

Sarıyer Ayazağa'da selin ardından dere yatağında bulunan riskli yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının yürütüldüğü stadyum ve çevresi yapılar havadan görüntülendi.

Ayazağa’da dere yatağındaki riskli yapılarda yıkım başladı

İstanbul’da ve çevre illerde etkili olan sağanak sonrası birçok noktada sel suları hayatı felç etmiş, can ve mal kaybına sebep olmuştu. Selin en fazla etkili olduğu yerlerden biri olan Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde yapılan incelemelerin ardından dere yatağına yapıldığı tespit edilen riskli yapıların yıkılmasına karar verildi.

Ayazağa’da dere yatağındaki riskli yapılarda yıkım başladı 1

DERE YATAĞINDAKİ RİSKLİ YAPILARDA YIKIM

Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Ayazağa Stadı’nda başlayan yıkım çalışmasının dere yatağında yer alan diğer yapılarla devam edeceği öğrenildi.

Ayazağa’da dere yatağındaki riskli yapılarda yıkım başladı 2

Ayazağa’da dere yatağındaki riskli yapılarda yıkım başladı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer yıkım sel felaketi
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