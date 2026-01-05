HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ayça Furth’tan iş dünyasına Silikon Vadisi referanslı iki yeni model

Uluslararası otomotiv ve mobilite alanında uzun yıllardır dönüşüm projelerinde görev alan, Hollanda merkezli Stellantis Türkiye Ofisi Genel Müdürü Ayça Furth, kurumsal yöneticilik kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Furth, iş dünyasına yönelik ve Silikon Vadisi’nden ilham alan, ölçeklenebilir iki yeni iş modelini eş zamanlı olarak hayata geçirdiğini duyurdu.

Ayça Furth’tan iş dünyasına Silikon Vadisi referanslı iki yeni model
Rosetta

Ayça Furth, uzun yıllardır sürdürdüğü kurumsal yöneticilik kariyerini tamamladığını ve iş dünyasında iki yeni stratejik girişimi aynı anda hayata geçirdiğini açıkladı. Furth, tek bir kuruma odaklanan klasik yöneticilik anlayışından çıkarak; farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara liderlik, karar alma ve organizasyonel dönüşüm alanlarında bağımsız, fraksiyonel ve teknoloji destekli çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti.

"İNSAN VE YAPAY ZEKANIN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI HİBRİT BİR YAPI SUNUYOR"

Furth, “Hayata geçirdiğimiz girişim, iş dünyasına özel fraksiyonel yapay zeka ajanları (AI Agent) geliştiren bir platform oldu. Bu yapı; kurumların liderlik, karar alma ve operasyonel süreçlerini destekleyen, departman ve role özel tasarlanmış yapay zeka ajanları üzerinden çalışıyor. Girişimin teknoloji, metodoloji ve organizasyonel mimarisi; Silikon Vadisi’nde geliştirilen yeni nesil iş gücü, karar destek ve ölçeklenebilir dönüşüm modelleriyle uyumlu şekilde kurgulandı. Model, insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı hibrit bir yapı sunuyor” dedi.

Furth, yeni girişimiyle ilgili şunları söyledi:

“Silikon Vadisi’nde şekillenen yeni nesil iş gücü ve karar destek yaklaşımlarını, Türkiye’de kurumların gerçek ihtiyaçlarına uyarlıyoruz. Bu yapı; yöneticilerin karar hızını ve doğruluk oranını artıran, operasyonel yükü azaltan ve dönüşümü sürdürülebilir hale getiren yeni bir çalışma modelini temsil ediyor. Yeni modelle birlikte yapay zekanın yalnızca otomasyon aracı değil; yönetim karar destek sistemi, organizasyonel ritim hızlandırıcısı ve kültürel dönüşümün ölçekleyicisi olarak konumlandırılması hedefleniyor.”

Furth’ün hayata geçirdiği ikinci girişim olan Future Transformation Design Office, kurumlara bütüncül ve bağımsız bir dönüşüm mimarlığı kapasitesi sunmayı hedefliyor. Yapı, dönüşüm sürecindeki kurumlar için üst yönetim senkronizasyonu ve organizasyonel ritim tasarımı alanlarında çalışıyor.

Future Transformation Design Office kapsamında şu alanlarda danışmanlık veriliyor:

“Üst yönetim ekiplerinin ortak hedef, ortak karar ve ortak ritimde buluşturulması,

“Organizasyonel dönüşüm ve yeniden yapılanma mimarisinin tasarlanması,

“Kültür, davranış ve liderlik dönüşümünün bilimsel modellemelerle kurgulanması,

“Kurumların geleceğe hazırlığını hedefleyen Future Experience (FX) yaklaşımı”

"ARTIK BANA HİZMET ETMEYEN BİR KİMLİĞİ BIRAKMAK KARARI"

Furth, şunları ekledi:

“Ayrılma kararım iş hayatının iyi ya da kötü olmasının ötesinde, artık bana hizmet etmeyen bir kimliği bırakmak kararı. Kurumlarda dönüşümün önündeki en büyük engel teknoloji değil; liderlik uyumu, organizasyonel ritim ve zihinsel bariyerlerdir. Gerçek dönüşüm, doğru mimari ve doğru senkronizasyonla mümkündür."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızını alamayan araç kavşakta başka bir araca çarptıHızını alamayan araç kavşakta başka bir araca çarptı
Şüpheli araçtan 50 gram esrar çıktıŞüpheli araçtan 50 gram esrar çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Silikon Vadisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.