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Aydemir: "Yüksek kesimlerde zarar büyük"

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava sonrasında yaşanan zirai don tarım alanlarında ciddi zararlara yol açtı.

Aydemir: "Yüksek kesimlerde zarar büyük"

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava sonrasında yaşanan zirai don başta fındık olmak üzere, şeftali ve kivi gibi birçok tarım ürününü olumsuz etkiledi. Yaşanan zirai don sonrası, çiftçilerden gelen bilgilerin iç açıcı olmadığını söyleyen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, zararın büyük olduğunu vurguladı.

"ŞU AN GELEN BİLGİLER MAALESEF İÇ AÇICI DEĞİL"

Özellikle yüksek kesimlerde zararın büyük olduğunu belirten Aydemir, "Don olayının hemen ardından yaşanan fırtına da, fındık dallarındaki ürünü "Şu an gelen bilgiler maalesef iç açıcı değil"döktü. "Şu an gelen bilgiler maalesef iç açıcı değil". Birçok bahçede ürün ciddi oranda zarar gördü. Ovada yakın yerlerde yaptığımız ilk incelemelerde fındıkta yaklaşık yüzde 30 oranında zarar olduğunu gözlemledik. Yüksek kesimler de zararın boyutu daha da büyük. Havaların düzelmesiyle birlikte zarar tespit çalışmaları yapılacak" dedi.

"FINDIK FİYATLARI YÜKSELEBİLİR"

Zirai don sonrası fındık fiyatlarının yükselebileceğini söyleyen Başkan Aydemir, "Fındık fiyatları şu an 150 TL'den işlem görüyor. Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde ise zararın daha büyük olduğu yönünde bilgiler alıyoruz. Dolayısıyla bu ayın sonuna doğru fındık fiyatlarında artış beklenebilir" ifadelerini kullandı.
Havaların düzelmesi ile birlikte hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını belirten Aydemir, çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Samsun ziraat
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