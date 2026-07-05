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Ayder yolunda kaza: 3 yaralı

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 yabancı turist çocuk yaralandı.

Ayder yolunda kaza: 3 yaralı

Kaza, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan Ayder Yaylası yolu üzerinde, ilçeye bağlı Behice Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada aracın içerisinde bulunan A.N. (14), H.N. (11) ve M.N. (7) isimli yabancı uyruklu kız çocukları yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kız çocuğu kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayakta tedavi olan çocuklar taburcu edildi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan Çamlıhemşin-Ayder yolunda ise uzun kuyruklar oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ayder yolunda kaza: 3 yaralı 1

Ayder yolunda kaza: 3 yaralı 2

Ayder yolunda kaza: 3 yaralı 3

Ayder yolunda kaza: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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