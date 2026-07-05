HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur'da baraja giren genç kayboldu: Ekipler alarma geçti

Burdur'un Bucak ilçesinde yüzmek için girdiği Onaç Barajı'nda kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Burdur'da baraja giren genç kayboldu: Ekipler alarma geçti

Olay, saat 16.00 sıralarında Bucak ilçesinde bulunan Onaç Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barajda yüzdüğü esnada suyun içinde gözden kaybolan genci yakınları kurtarmaya çalıştı.

Burdur da baraja giren genç kayboldu: Ekipler alarma geçti 1

KAYBOLAN KİŞİYE ULAŞABİLMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çabaların sonuçsuz kalması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kaybolan kişiye ulaşabilmek için çalışma başlattı. Olay yerinde ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Burdur da baraja giren genç kayboldu: Ekipler alarma geçti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizde kaybolan ABD askerini arama çalışmaları sonuçsuz kaldıDenizde kaybolan ABD askerini arama çalışmaları sonuçsuz kaldı
Şile'de akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıpŞile'de akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Anahtar Kelimeler:
Burdur baraj gölü boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.